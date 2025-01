Kebakaran Hutan Los Angeles, Kerugian Diproyeksi Capai Rp923,64 Triliun

Kebakaran di Los Angeles menghabiskan sebagian besar real estat termahal di AS, memengaruhi area dengan nilai rumah rata-rata lebih dari US$2 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) disebut akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga US$57 miliar atau Rp923,64 triliun (kurs US$1=Rp16.200).

Jumlah tersebut akan menempatkan insiden ini sebagai bencana alam termahal yang pernah terjadi di negara tersebut.

Data dari AccuWeather Inc yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (9/1/2025) menyebut, kebakaran yang terjadi di sekitar Santa Monica dan Malibu itu menghabiskan sebagian besar real estat termahal di AS, memengaruhi area dengan nilai rumah rata-rata lebih dari US$2 juta, menurut AccuWeather Inc.

AccuWeather menyebut, bencana ini kemungkinan akan menyebabkan kerusakan dan kerugian ekonomi antara US$52 miliar hingga US$57 miliar

Kebakaran yang disebabkan oleh hembusan angin kencang dapat menyebarkan api lebih dalam ke lingkungan tersebut dan menghancurkan lebih banyak rumah.

Badai Katrina pada 2005 merupakan bencana alam termahal di AS, dengan perkiraan biaya sebesar US$200 miliar, menurut data Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional yang berlaku sejak tahun 1980. Kebakaran di California pada tahun 2018, termasuk Kebakaran Camp, menyebabkan kerugian sekitar US$30 miliar.

Selain korban jiwa dan kerusakan properti di Los Angeles, kemungkinan akan ada dampak kesehatan yang lebih lama akibat asap yang menyengat, serta penurunan bisnis pariwisata yang menguntungkan di wilayah tersebut, kata AccuWeather.

"Ini sudah menjadi salah satu kebakaran hutan terburuk dalam sejarah California," kata Jonathan Porter, kepala meteorologi AccuWeather. "Jika sejumlah besar bangunan tambahan terbakar dalam beberapa hari mendatang, ini mungkin menjadi kebakaran hutan terburuk dalam sejarah California modern berdasarkan jumlah bangunan yang terbakar dan kerugian ekonomi."

Sementara itu, kebakaran hutan baru berkobar dan perlahan meluas di Hollywood Hills pada Rabu malam waktu setempat saat petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan dua kebakaran besar lainnya — satu di daerah kantong pesisir Pacific Palisades, yang lainnya mengarah ke Pasadena. Hingga saat ini ada lima titik kebakaran yang terjadi di Los Angeles.

Kebakaran Sunset mendorong dikeluarkannya perintah evakuasi yang mencakup area berpenduduk padat, termasuk tempat-tempat penting seperti TCL Chinese Theatre dan Dolby Theatre, tempat diselenggarakannya Academy Awards, yang meluas hingga ke bagian Hollywood Boulevard. Beberapa bagian Beverly Hills juga berada di bawah peringatan evakuasi.

Kebakaran hutan telah menghanguskan lebih dari 27.000 hektar, mengubah kehidupan di kota terbesar kedua di Amerika. Rumah dan bisnis telah terbakar, sekolah dan jalan ditutup, kualitas udara anjlok, dan ribuan penduduk yang mengungsi mencari tempat menginap di hotel atau berlindung dari teman dan keluarga.

Presiden Joe Biden membatalkan rencana perjalanan ke Italia pada Rabu malam, beberapa jam sebelum dia berangkat, dengan alasan perlunya membantu memantau respons terhadap kebakaran. Wali Kota Los Angeles Karen Bass menyebut bencana itu sebagai bencana besar.

"Saya telah melihat garis depan Kebakaran Palisades, dan itu mengejutkan," katanya saat konferensi pers pada Rabu malam.

Rekaman televisi menunjukkan rumah-rumah terbakar di lingkungan Studio City dan helikopter menjatuhkan air di Hollywood Hills pada Rabu malam. Malam sebelumnya, pesawat pemadam kebakaran tidak beroperasi karena angin kencang, yang menghambat upaya untuk memerangi kebakaran hutan.