Sorotan Media Asing soal Retreat Menteri Pemerintahan Prabowo Subianto

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah media asing ikut menyoroti retreat atau pembekalan para Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP).

Reuters ikut memberitakan bahwa menteri di pemerintahan Prabowo Subianto mengikuti agenda retreat dengan menggunakan segaram TNI.

Dalam artikel berjudul "With green camo and combat boots, Indonesia's new cabinet kicks off army retreat", disoroti pula pidato Prabowo untuk para menterinya.

"Kita harus bekerja dalam ritme yang sama untuk tujuan yang sama. Pemerintah tidak bekerja sendiri tetapi sebagai sebuah tim,” kata Prabowo ditulis oleh Reuters pada Jumat (25/10).

Sedangkan Times of India ikut memberitakan kegiatan pembekalan Prabowo yang berjanji akan memberikan dukungan terhadap pertahanan Indonesia dan pemberantasan korupsi.

Dalam artikelnya, media India itu juga menuliskan masa lalu Prabowo yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Suharto pada akhir tahun 1990an,.

Kemudian ABC menuliskan bahwa Prabowo bukan satu-satunya presiden Indonesia yang berasal dari latar belakang TNI.

Namun kegiatan retreat adalah yang pertama dilakukan di era pemerintahan Prabowo.

"Subianto bukanlah Presiden pertama Indonesia yang berlatar belakang militer. Soeharto dan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, juga merupakan purnawirawan jenderal Angkatan Darat yang memimpin negara. Namun, retret yang tidak lazim ini merupakan yang pertama kali dilakukan pada masa jabatan pertama Subianto," tulis ABC dalam artikel berjudul "Indonesia’s new President and ministers begin a military-style retreat which includes morning drills" yang dirilis pada Jumat (25/10).