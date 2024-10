Prabowo Masuk Peringkat ke-18 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia 2025, Kalahkan Jokowi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto dinobatkan menjadi salah satu dari 500 tokoh Muslim berpengaruh dunia 2025. Posisinya berada di atas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan publikasi 'The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims', Prabowo dinobatkan menduduki peringkat ke-18 dari 500 tokoh Muslim dunia. Ratusan tokoh itu datang dari latar belakang politisi, pemimpin dunia hingga ulama.

Posisi Prabowo berada di atas sejumlah figur politik seperti Presiden Republik Arab Mesir Abdul Fattah Said Hussein Khalil as-Sisi dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, namun di bawah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

“Prabowo dikenal atas kemampuannya dalam berbicara di depan umum dengab kharisma serta untuk berinteraksi dengan pendukungnya yang berasal dari latar belakang penduduk rural dan kelas pekerja," demikian dikutip dari publikasi yang diterbitkan oleh The Royak Islamic Strategic Studies Centre itu.

Publikasi itu juga menggarisbwahi kemampuan Prabowo dalam berkuda dan prestasinya dalam merepresentasikan Indonesia di kancah internasional.

Kekayaan keluarga Prabowo dan koneksi bisnisnya juga disorot jarena dinilai menjadi aset sekaligus kritik terhadapnya.

Adapun peran Prabowo sebagai Presiden 2024-2029 nantinya juga disebut akan menghadapi tantangan untuk mempersatukan bangsa yang beragam serta memenuhi janji-janji kampanye soal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

"Kepemimpinannya sebagai presiden kemungkinan akan menandakan pergeseran kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia, secara potensial mendefinisikan ulang peran negara tersebut di kawasan Asia Tenggara dan panggung global," demikian terang publikasi tersebut.

Adapun kontroversi Prabowo terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga ikut disorot oleh publikasi tersebut, utamanya berkaitan dengan Timor Timur dan kekerasan 1998 di akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Namun, pria yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan itu dipuji atas retorika nasionalis serta janji akan kepemimpinan yang kuat yang dinilai beresonansi dengan banyak masyarakat di Indonesia. Terutama mereka yang menginginkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengaruh Indonesia terhadap global.

Latar belakang militer Prabowo, yang kerap dikaitkan dengan kontroversi, juga dinilai menjadi daya tarik bagi kalangan masyarakat yang ingin kepemimpinan yang tegas di pemerintahan. Di samping itu, kebijakan ekonomi yang diajukan Prabowo turut menarik dukungan dari berbagai sektor usaha.

"Kemenangannya di Pemilihan Presiden 2024 setelah dua kekalahan sebelumnya menunjukkan ketahanan daya pikatnya serta kemampuan untuk membangun koalisi yang besar," tulis The Muslim 500.

Adapun sejumlah tokoh di Indonesia juga masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia.

Tepat di bawah Prabowo atau posisi ke-19 adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Kemudian, kendati tidak masuk 50 besar seperti Prabowo dan Yahya, Presiden Joko Widodo juga masuk di kategori 25 pemimpin dan politikus Muslim paling berpengaruh di dunia. Jokowi berada di peringkat 23.