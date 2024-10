Riwayat Pendidikan Mentereng AHY: Punya Gelar 3 Master dan 1 Doktor

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mendapat gelar doktor dari Universitas Airlangga (Unair) pada Senin (7/10/2024).

AHY berhasil mendapat gelar doktor di Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan predikat cumlaude, dalam kurun waktu 3 tahun 1 bulan 2 hari.

Rektor Unair Profesor Moh Nasih mengatakan bahwa AHY merupakan doktor ke-88 dari Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Dalam ujian terbuka tersebut, AHY mempresentasikan disertasinya yang berjudul 'Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045'.

Dalam paper tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat itu membahas kesesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Namun, nyatanya di dalam paper itu menemukan adanya kesenjangan antara program studi dan kebutuhan industri.

Riwayat Pendidikan AHY

Dikutip dari situs resmi agusyudhoyono.com, berikut riwayat Pendidikan AHY di sektor formal dan di militer.

Pendidikan Formal:

Master of Science in Strategic Studies di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, 2006

Master in Public Administration di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat, 2010

Master of Arts in Leadership and Management di George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University, Amerika Serikat, 2015

Pendidikan Militer:

Pendidikan Dasar Para (Parachutist Course), Special Force Education and Training Center, 1999

Akademi Militer Indonesia, 2000

Pendidikan Dasar Infanteri TNI AD (Infantry Officer Basic Course), Army Infantry School, 2001

Combat Intelligence Course, Intelligence Education and Training Center, 2001

Pendidikan Operasi Lintas Udara (Airborne Operations Course), Army Infantry School, 2002

Scuba Diver Course, Navy Scuba Training Center, 2008

U.S. Army Advanced Officer School, Fort Benning, U.S., 2011

U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, U. S., 2015

Fakta Menarik

Pendidikan AHY dinilai sangat membanggakan. Pasalnya saat lulus sebagai Master of Arts in Leadership and Management di Webster University, ia berhasil meraih predikat Summa Cum Laude dengan IPK 4.00 atau sempurna.

Pada tahun yang sama, AHY juga meraih predikat Summa Cum Laude dari US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS.

AHY juga pernah mendapat penghargaan sebagai Nanyang Outstanding Young Alumni Award, Nanyang Technological University, Singapura pada tahun 2012.