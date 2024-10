Profil Denny Cagur: Dari Guru Les Privat, Komedian, Kini jadi Anggota DPR

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Artis sekaligus komedian Denny Cagur akan dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 pada hari ini, Selasa (1/10/2024).

Nama Denny Cagur menjadi satu-satunya caleg dari PDI-Perjuangan (PDIP) yang berhasil lolos di daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat II dengan perolehan 58.043 suara.

Denny Cagur akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai legislator bersama 580 orang anggota DPR RI periode 2024-2019 di ruang sidang paripurna DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan yang akan dimulai pukul 08.00 WIB.

Dalam catatan Bisnis, Denny Cagur bukan hanya publik figur atau artis yang melenggang ke Senayan. Misalnya, musisi tersohor asal Indonesia yakni Once Mekel (PDI Perjuangan) 60.623 suara; Ahmad Dhani (Gerindra) 134.227 suara ; hingga komedian Uya Kuya (PAN) 81.463 suara.

Profil Denny Cagur

Denny Cagur merupakan pria kelahiran Bandung, 29 Agustus 1977. Dia mulai dikenal banyak orang saat bermain dalam grup lawak Cagur dengan sejumlah rekannya, yakni Narji dan Bedu. Namun, Bedu digantikan oleh Wendy pada 2022.

Sukses di dunia lawak, Denny juga kerap menghiasi acara tv di sejumlah program TV terkenal mulai Pesbukers, OVJ Sahur, Yuk Kita Sahur (YKS), Dahsyat, Lapor Pak hingga Obrolan Tiap Waktu.

Beragam penghargaan telah diterima oleh Denny saat melanglang di sejumlah program tv. Misalnya, Komedian Terfavorit di ajang Panasonic Global Award pada 2016, Indonesian Television Awards (ITA) 2017, hingga Indonesia Comedy Award 2024.

Adapun, penghargaan dan kesuksesan Denny itu tidak diperoleh dengan mudah oleh Denny. Dia membagikan kisah perjalanan karirnya hingga bisa menjadi publik figur sukses di Tanah Air.

"Sekarang gue mau sampaikan ceritanya dari awal sampai akhir. Mungkin beberapa penggalan cerita pernah kalian dengar, dan mungkin ada juga penggalan cerita yang baru saya ceritain di sini," ujarnya dikutip di Denny Cagur TV, Selasa (1/10/2024).

Dia menyampaikan dirinya merupakan anak kedua dari lima saudara. Denny memiliki ayah seorang PNS. Awalnya, kata Denny, kehidupannya cukup normal dengan finansial keluarga yang cukup aman.

Ayah Denny kemudian dipindah tugaskan. Singkatnya, dari kelas 1-4 SD, kehidupan Denny masih berkecukupan. Namun, dari masa transisi kelas 4 ke 5 hingga 6 SD keluarga Denny mulai mengalami kesulitan ekonomi.

Menurut Denny, dari yang tadinya memiliki rumah, kini keluarganya harus mengontrak untuk mendapatkan tempat tinggal di daerah, Pekayon Pasar Rebo.

Dalam cerita pengalamannya itu, Denny sempat membantu mencuci piring pedagang jajanan batagor. Menurutnya, dari hasil cuci piring itu dirinya bisa mendapatkan semangka batagor.

"Gue harus bantuin nyuci piring si abang Batagor. Jadi di akhir baru gue bisa dapet semangkok piring Batagor. Karena selama istirahat gue bantuin nyuci Batagor," tutur Denny.

Guru Les Anak SD "Spesial"

Adapun, Denny melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Saat berkuliah, dia mengajar les private anak SD. Dia mengaku kesulitan saat mengajar anak tersebut.

Pasalnya, kata dia, anak tersebut merupakan anak yang "spesial". Menurut Denny, hampir semua temannya menyerah, dirinya masih ingin mengajari anak tersebut.

"Pertanyaannya selalu out of the box. Karena sekali lagi, dia mengalami kesulitan dalam konsentrasi. Nah akhirnya gue gali terus. Dalam proses gue belajar, gue gali, gue gali, untung gue menemukan formulanya. Jadi gue harus masuk ke dalam hal yang dia sukai," kata Denny

Singkatnya, dengan metode belajar dan pendekatan yang dimilikinya, telah berhasil membuat anak tersebut dari ranking lima terbawah bisa menjadi masuk 10 besar.

Di sisi lain, Denny juga mengungkapan cerita kerja kerasnya saat menyelesaikan skripsi. Kala itu, Denny sempat menginap di warnet untuk menyelesaikan skripsinya karena keterbatasan biaya. Dengan segala upayanya, akhirnya Denny bisa menggapai gelar sarjananya.

Adapun, di kampus tersebut juga merupakan tempat kelahiran grup cagur atau calon guru. Grup cagur tersebut lahir dari unit kerja mahasiswa di UNJ atau saat masih bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

Pada intinya, kata Denny, upayanya semasa menjadi pelajar hingga akhirnya sukses berkecimpung di dunia hiburan tak luput dari doa kedua orang tuanya.

"Itu dia tadi cerita sekelumit perjalanan gue dari kecil sampai besar. Dan satu poin yang paling penting adalah berkah dari mamah-papah yang sangat mengutamakan pendidikan buat anak-anaknya," pungkasnya.