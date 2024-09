Puan Soroti Kesamaan Ekonomi RI-Afrika, Singgung Peran Wakil Rakyat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BADUNG – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kesamaan pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Afrika sembari terus membangun kemitraan antarparlemen demi memperluas hubungan keduanya menjadi lebih inklusif.

Menurutnya, untuk saat ini parlemen bisa mendorong dan bersinergi dengan pemerintah dalam memperkuat kerja sama internasional, termasuk antarnegara berkembang.

“Sebagai wakil rakyat, kerja sama antar Parlemen ini juga dapat menjadi jembatan hubungan antar masyarakat, People to people contact antara Afrika dengan Indonesia,” ujarnya Opening Speech Indonesia Afrika Parliamentary Forum 2024 di Bali, Minggu (1/9/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Afrika telah memiliki Agenda 2063: The Africa We Want. Agenda ini merupakan cetak biru untuk mentransformasi Afrika menjadi kekuatan utama dunia di masa depan.

Kata Puan, Indonesia tentunya akan siap menjadi mitra Afrika, dengan potensi Indonesia menjadi ekonomi ke-4 terbesar di dunia tahun 2050.

Adapun, berdasarkan African Development Bank, Afrika merupakan benua dengan pertumbuhan tertinggi kedua di dunia. Ekonomi Afrika juga diproyeksi tumbuh positif sebesar 3,7% tahun 2024, dan 4.3 % tahun 2025.

Hal ini pun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi sebesar 5,3% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025.

Dia menyebut terdapat beberapa hal dapat dilakukan oleh kedua pihak, baik Indonesia maupun Afrika.

Pertama, bekerja sama dalam pengembangan energi terbarukan, meningkatkan ketahanan pangan, dan membangun ekonomi digital.

Kedua, bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi perempuan khususnya di sektor ekonomi dan politik, termasuk memberi kesempatan pada perempuan untuk dapat berperan lebih besar di masyarakat.

“Untuk itu, kita harus membangun hubungan yang saling menguntungkan saling menghormati, saling menghargai keberagaman dan berdasar kesetaraan,” ujarnya.

Selanjutnya, Puan menegaskan bahwa hubungan kesetaraan berarti tidak ada satu pihak yang ingin mendominasi hubungan ini.

Ini menjadi penting, apalagi saat ini terjadi berbagai tantangan global yang bersifat multidimensi, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dan konflik, persaingan kekuatan utama (major powers), gejolak ekonomi global, serta perubahan iklim.

Dalam konteks kerja sama antar Parlemen, Puan pun menyampaikan Indonesia dan Afrika harus memajukan nilai nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menegakkan rule of law.

Dia yakin bahwa pertemuan IAPF ini dapat memberi “nilai tambah” dalam hubungan negara-negara Afrika dengan Indonesia.

“Nilai tambah ini akan dicapai jika Parlemen dapat memperkuat, dan tidak menduplikasi, kerja sama antar Pemerintah,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa nilai tambah akan didapat jika kerja sama IAPF berkontribusi mewujudkan aspirasi rakyat di Afrika dan Indonesia untuk menikmati kehidupan yang lebih damai dan sejahtera.

Apalagi, ketika berbagai krisis di dunia berdampak langsung bagi rakyat di negara, membuat Parlemen perlu lebih aktif berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan global.

“Saya mendorong kita menolak cara kekerasan. Kita harus mengedepankan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah antar negara,” ujarnya.