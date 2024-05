Momen Rosan Cerita Kain Endek Bali ke Elon Musk

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk di Bali, di sela acara KTT World Water Forum Bali 2024.

Rosan bersama beberapa tamu undangan lainnya diketahui makan siang bersama dengan Prabowo Subianto dan Elon Musk.

Dalam agendanya di Bali, mantan Wakil Menteri BUMN itu juga memberikan sambutan dan menjadi salah satu pembicara dalam acara Tri Hita Karana Forum pada Minggu (19/5/2024) di Kampus United In Diversity, Kura Kura Bali, Denpasar.

Rosan memberi sambutan dan jadi pembicara saat Plenary Session dengan tema “Your Golden Visa with New Era Bali Kerthi Roadmap for Better Business Better World”. Agenda ini merupakan forum untuk investasi berkelanjutan yang difasilitasi melalui program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Golden Visa.

“Dalam kesempatan tersebut saya dan Elon berdiskusi tentang Starlink, layanan internet berbasis satelit," kata Rosan melalui keterangan tertulis.

Rosan menyampaikan Starlink akan menciptakan ketersediaan layanan internet secara merata di Indonesia, khususnya di daerah 3 T yaitu Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Tak hanya itu, Rosan juga memberikan informasi kepada Elon Musk mengenai kemeja yang dikenakan Elon yaitu kain Endek dari Bali.

Menurutnya Endek sering dipakai warga Bali untuk menghadiri acara formal hingga pesta pernikahan. Endek merupakan kain tradisional yang sudah terkenal di mancanegara ini dicatatkan sebagai Pengetahuan Tradisional Bali.

“Endek berasal dari bahasa setempat yaitu ‘gendekan’ atau ‘ngendek’ yang berarti diam atau tetap, tidak berubah warnanya. Sebutan tersebut muncul di tengah proses pembuatannya, yaitu pada saat diikat dan kemudian dicelup, benang yang diikat warnanya tetap atau tidak berubah atau di Bali disebut ‘ngendek’,” ujarnya.

Produksi Endek sangat dipengaruhi keyakinan dan kepercayaan Bali. Unsur budaya pada Kain Tenun Endek terdapat pada gagasan/ide dan nilai luhur yang terkandung dalam kain ikat tradisional ini.

Unsur pesona merupakan keterampilan pengrajin atau seniman dalam mendesain dan membuat kain tradisional ini. Lalu unsur prasarana adalah meliputi alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan kain tenun itu sendiri.

“Kualitas Tenun Endek Bali ditentukan oleh kecerahan warna, kerapian, bahan benang dan motif yang ditampilkan. Setiap daerah di Bali memiliki motif dan warna Endek yang berbeda-beda,” imbuhnya.

Setelah acara forum tersebut, mantan Ketua KADIN Indonesia itu makan malam bersama Prabowo Subianto dan Elon Musk bersama beberapa tamu undangan lainnya seperti Hashim Djojohadikusumo dan Anindya Bakrie.

Elon Musk resmi datang ke Indonesia tepatnya di Bali pada Minggu (19/5/2024). Kedatangan Elon ke Bali di sambut oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kedatangan CEO Space X itu diketahui untuk meresmikan peluncuran starlink di Indonesia. Yakni, layanan internet dengan menggunakan teknologi radio yang dipancarkan melalui satelit di orbit yang rendah dari bumi.

Elon Musk juga diketahui hadir dan memberikan pidato dalam pembukaan World Water Forum ke-10 yang juga diselenggarakan di Bali.

Dalam pidatonya Elon mengatakan bahwa sekitar 70% wilayah bumi adalah air oleh sebab itu permasalahan air bersih dipastikan bisa diselesaikan.

