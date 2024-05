Emir Qatar Nyeletuk Begini saat Prabowo Kenalkan Gibran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menemani Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Qatar pada Rabu, 15 Mei 2024 kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo disambut oleh Emir Qatar, H.H. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Emiri Diwan.

Keduanya juga diterima oleh Perdana Menteri Qatar, H.H. Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Ada momen unik yang terjadi kala Prabowo memperkenalkan Gibran dengan Sheikh Tamin. Emir ke-8 Qatar itu tiba-tiba mengeluarkan celetukan tak terduga.

Dilansir dari video yang diunggah di akun Instagram Kementerian Pertahanan RI, Sheikh Tamim mengatakan bahwa Gibran terlihat sangat muda.

Apalagi mengingat statusnya kali ini adalah Wakil Presiden Terpilih Indonesia dan usianya yang masih 36 tahun.

"My vice president in election (wakil presiden saya di pemilu)," ujar Prabowo memperkenalkan Gibran.

Gibran lantas bersalaman dengan Tamim. Tamim tampak terpesona dengan Gibran kemudian muncullah celetukan yang membuat ketiganya tertawa.

"Very nice to see you, ah so young, (Senang bertemu Anda, oh sangat muda)," ujar Tamim.

Respons Tamim ini mengingatkan kita pada beberapa pendapat masyarakat Indonesia pada Pemilu kemarin.

Seperti diketahui, pada 16 Oktober 2023 lalu, MK telah memutuskan syarat menjadi Capres dan Cawapres.

Mereka yang belum berusia 40 tahun tapi sudah punya mengalaman jadi kepala daerah boleh mencalonkan.

Dengan adanya putusan ini, maka Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun mulus melenggang jadi Cawapres Prabowo Subianto.

