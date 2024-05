Segera Jadi Wapres RI, Gibran Perlu Ubah Foto Profil Medsosnya?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Foto profil Wapres Terpilih, Gibran Rakabuming Raka, banyak mendapatkan sorotan karena dianggap lain daripada yang lain.

Di Twitter misalnya, foto profil Wali Kota Solo ini memperlihatkan ekspresi yang kocak.

Bahkan, Gibran tampak dengan sengaja menggunakan foto tersebut ketika dikritik netizen agar dirinya mengubah foto profil media sosialnya.

"bang @gibran_tweet minta tolong banget klo nnti foto buat dipajang di kantor dan sekolah mukanya jangan yg ngeselin, kyak wapres2 normal yg lain aja," tulis netizen tersebut.

Namun komentarnya disambut dengan berbeda oleh pria yang saat ini masih secara resmi menjabat sebagai Wali Kota Solo itu.

Perlukah Gibran segera ganti foto profil

Gibran memang punya caranya sendiri untuk bisa mencuri perhatian netizen. Mulai dari kalimatnya yang tidak kaku hingga pemilihan sound "out of the box" di unggahan Reels Instagramnya.

Namun hari ini, Bisnis menemukan hal baru. Akun Twitter Gibran ditag oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Momen itu terjadi saat Prabowo memenuhi undangan pertemuan dengan Emir Qatar, H.H. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani hari ini di Istana Emiri Diwan.

"Bersama Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka memenuhi undangan pertemuan dengan Emir Qatar, H.H. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani hari ini di Istana Emiri Diwan. Kami juga diterima oleh Perdana Menteri Qatar, H.H. Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani," bunyi keterangan Prabowo.

Bertemu orang besar, Gibran tampak menggunakan jas berwarna hitam yang sangat rapi. Tapi ketika diklik akun Twitternya, maka yang muncul adalah ekspresi lain dari sang Wapres Terpilih RI.

Presiden dan Wakil Presiden adalah representasi negara. Jadi, haruskah Gibran ganti foto profil media sosialnya?

