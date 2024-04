Arus Balik Lebaran 2024: Kakorlantas Sebut 30% Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyampaikan saat ini masih tersisa 30% pemudik yang belum kembali ke DKI Jakarta.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan puncak arus balik mudik Lebaran 2024 terjadi pada 15-16 April 2024 atau hingga pukul 06.00 WIB.

"Masih ada tersisa yang belum kembali ke Jakarta sekitar 30% lebih, baik itu di 4 Gardu, maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/4/2024).

Kemudian, menurutnya, angka tersebut jika dibagi dua dengan pelaksanaan work frome home (WFH) hari ini akan menyisakan 15% pemudik yang belum kembali ke Jakarta hingga besok, Rabu (17/4/2024).

"Artinya angka tersebut kalau kita bagi dua pelaksanaan WFH hari ini dan besok berarti masing-masing tinggal tersisa 15%. Ini mudah-mudahan dengan angka yang kecil tersebut kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan rekayasa lalu lintas," tambahnya.

Namun demikian, dia menyampaikan bakal menerapkan rekayasa lalu lintas apabila ada lonjakan arus balik dari timur dan selatan yang ditempatkan di titik krusial, khususnya KM 66 Tol Cikampek.

Sebagai informasi, Korlantas Polri melanjutkan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Jakarta-Cikampek hari ini Selasa (16/4/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Korlantas Polri, contraflow itu diterapkan di dua lajur KM 70 sampai dengan KM 47 Tol Jakarta-Cikampek.

Kemudian, Korlantas Polri juga menetapkan kebijakan one way dari KM 414 Kalikangkung sampai dengan KM 72 Cipali telah dihentikan. Adapun, petugas juga telah melakukan pembersihan pada jalur one way tersebut.

Dengan demikian, Korlantas Polri menegaskan bahwa saat ini lalu lintas di kedua arah dipastikan normal.

"Lalu lintas normal dua arah dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 Cipali," tulis Korlantas.

