Intens Bantu Biden, Obama Khawatir Trump Menangkan Pilpres AS 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Barack Obama, Presiden Amerika Serikat periode 2009–2017, dilaporkan intens mendukung Joe Biden dalam pemilihan presiden 2024.

Berdasarkan laporan The New York Times (NYT), presiden ke-44 AS itu pun dinilai memiliki kekhawatiran bahwa Biden bisa kalah dari Donald Trump pada pemilu presiden AS pada November mendatang.

Untuk itu, Obama disebut secara rutin menelepon para pembantu presiden petahana itu untuk berbagi nasihat.

Biden sendiri secara rutin melakukan kontak dengan Obama, baik untuk mengejar ketinggalan dalam pemilihan presiden atau berbicara tentang keluarga, kata laporan yang diterbitkan pada Selasa (26/3/2024).

Obama kemudian secara rutin menghubungi Kepala Staf Gedung Putih Jeffrey Zients dan beberapa staf penting lainnya di kampanye Biden untuk "menyusun strategi" dan menyampaikan saran, lanjut laporan tersebut.

Laporan tersebut menilai, tingkat keterlibatan antara Obama dan Biden serta stafnya menunjukkan dukungan mantan presiden tersebut terhadap Biden.

Namun, menurut seorang ajudan seniornya, hal itu juga merupakan bukti “keprihatinan besar” Obama terhadap kemungkinan kemenangan Trump pada pemilu presiden 2024.

Ajudan tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa Obama selalu khawatir mengenai kemungkinan kekalahan Biden.

Obama juga disebut siap untuk "berkontribusi" bersama Biden dalam persaingan yang mungkin akan menghasilkan selisih kemenangan suara yang tipis di beberapa negara bagian, ungkap laporan itu.

