Hastag RIP Demokrasi Viral di Medsos, Ini Isi Cuitan Netizen

Bisnis.com, JAKARTA - Media sosial di Twitter atau X mencatatkan RIP Demokrasi sebagai trending topik di Indonesia.

Hari ini, Indonesia menggelar pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari. Menurut hasil perhitungan quick count, pasangan Prabowo-Gibran menang sementara hingga mendekati 60%.

Sementara itu, pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud tertinggal jauh di belakang Prabowo-Gibran. Kondisi ini membuat netizen menciutkan kegelisahannya melalui media sosial X.

Simak isi cuitan medsos X RIP Demokrasi:

@xwit**om

Kalau 02 menang terlihat dari hasil Quick Count ,memang sudah diprediksi. hanya di Indonesia pemenang pemilu sudah bisa ditentukan sebelum diumumkan..lagian siapa yg bisa ngelawan Jokowi presiden yg masih berkuasa.power, jaringan dan logistik dikuasai. RIP DEMOKRASI

#Pilpres2024



@ao**Rf

RIP Demokrasi. Selamat datang neo orba

@das**jr

Sorry ye yang bilang RIP Demokrasi emang pas pemilu lu disuruh wajib milih 02? kalah ya kalah aja bos wkwkwkw jangan nyebar fitnah mulu kayak pas kampanye kemarin, sholawat aja dimainin gimana nggak murka semesta

@the_black**t

RIP demokrasi, wes pasti menang lah itu yg all in all in satu putaran

RIP DEMOKRASI pic.twitter.com/sxynaszqfX — Fihi ma fihi (@Fihimafihi_27) February 14, 2024



@tae**xy

Lain kali kl gini ceritanya gk usah pake pemilu buang2 waktu, energi buat dtg ke TPS. Pilih aja kelen sekeluarga.

RIP DEMOKRASI !



@aya**per

Kalo emang banyak yang ga setuju sama film dirty vote ini, boleh kali kasih data selengkap dan sejelas kaya apa yang dilakukan para ahli disini. Ga abis pikir sama orang yang bilang ini black campaign, rip demokrasi

@didit**ana

RIP demokrasi hanya untuk pendukung paslon tertentu yang tidak bisa menerima paslon yang dipilih oleh kebanyakan rakyat indonesia. Kenapa tidak mendoakan yang baik baik saja dan terima dengan ikhlas

