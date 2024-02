Kubu Ganjar-Mahfud Legowo Kalau Kalah di Pilpres 2024: Kita Kalah Terhormat!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu pasangan capres-cawapres 03, Ganjar-Mahfud pasrah atas hasil sementara quick count atau hitung cepat yang mengindikasikan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) kali ini dengan satu kali putaran.

Anggota tim sukses (timses) pasangan 03, Islah Bahrawi mengatakan kubunya tetap merasa terhormat meski kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini.

“Sebagai pendukung Ganjar Mahfud, kalau pun kita tidak menang, kita cukup berbangga diri bahwa kita kalah dengan terhormat,” kata Islah lewat unggahannya di X, dulu Twitter, Rabu (14/2/2024).

Islah menambahkan kubunya telah berusaha maksimal untuk melawan opresi aparat dan kecurangan dalam dugaan pelaksanaan pemilu serentak kali ini.

“Kita telah berusaha maksimal melawan opresi aparatur dan keculasan politik paling brutal dalam sejarah bangsa ini. We'll never walk alone! Santai saja,” kata dia.

Seperti diketahui, hasil Quick Count Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dalam hitung cepat di Populi Center. Prabowo-Gibran unggul 60.95% dalam quick count Pilpres 2024.

Sementara itu, pasangan Presiden dan calon Wakil Presiden, nomor 01, Anies-Imin (AMIN) cuma meraup 22.19%. Sementara itu, paslon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya meraih hasil di bawah 20%.

Adapun, hasil quick count Pilpres 2024 versi Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menetapkan Prabowo Gibran meraup 58,68% saat data yang masuk 35,7%. Pada posisi kedua, pasangan Anies-Muhaimin menyusul pada tempat kedua sebesar 24,89%. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud meraup 16,44%.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) optimistis Prabowo-Gibran bisa menangkan Pemilu 2024 hanya dalam satu putaran. Pernyataan tersebut disampaikan usai lembaga survei merilis hasil quick count Pilpres 2024.

Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran Agum Gumelar mengatakan jika melihat hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei nasional, paslon Prabowo-Gibran unggul dan mengalahkan dua paslon lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kalau lihat hasil hitung cepat kan masih unggul ya Paslon Prabowo-Gibran," tutur Agum di Djakarta Theatre Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

