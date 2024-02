Potret Prabowo, Aguan, dan Erick Thohir Tabuh Gendang di PIK

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan sekaligus Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membagikan momen dirinya menghadiri agenda yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bertajuk Welcoming Blessings in The Year of The Wood Dragon pada Jumat malam (2/2/2024).

“Menghadiri undangan Welcoming Blessings in The Year of The Wood Dragon yang berlangsung di Pantjoran PIK, Jakarta Utara,” tulis Prabowo dalam unggahannya, dikutip Sabtu (3/2/2024).

Melalui media sosial Instagramnya @prabowo, tampak hadir sederet pengusaha dan politisi hadir menggunakan batik bercorak, mulai dari Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Lalu, ada Bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Bos PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA) Bobby Gafur Umar.

Dalam unggahan foto yang dibagikan Prabowo, para politisi dan pengusaha ini tampak berada di Kawasan Pecinan Pantjoran Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, sembari menabuh gendang pada slide kedua.

Kemudian pada slide ketiga, Prabowo membagikan potret dirinya memegang kepala barongsai, sembari di dampingi Erick Tohir dan Aguan.

“Terima kasih KADIN Indonesia Komite Tiongkok atas undangannya, terima kasih atas sambutan dan penghormatan masyarakat yang hadir di acara tersebut,” ujar Prabowo.

prabowo bertemu kadin Perbesar

