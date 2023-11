Menteri Suharso Monoarfa Jenguk Luhut Pandjaitan di Singapura

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjenguk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang menjalani pemulihan di Singapura.

“Saya menjenguk Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Saya memanggilanya, Abang. Sudah hampir 40 tahun berkenalan. Beliau adalah pemikir dari kalangan militer yang sering adu argumentasi dengan kamu ketika itu,” tulis Suharso, Sabtu (25/11/2023).

Suharso menjelaskan terkait adu gagasan dirinya dengan Luhut terjadi karena adik iparnya yaitu Dr Syahril sering mengajak keduanya berdiskusi pada masa orde baru.

Dia mengatakan bahwa Luhut sangat fasih menceritakan pikiran para futuris seperti Alvin Toffler, hingga pakar ekonom kelas dunia.

“Hari ini, beliau (Luhut) mengajarkan saya agar kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur dan mengingat Sang Pencipta. Getting well soon Bang,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam unggahan tersebut, Suharso menyampaikan bahwa Indonesia masih memerlukan Luhut.

Luhut pun mengucapkan terima kasih dengan senyum lepas. Selain berterima kasih, Luhut juga mengatakan bahwa saat ini Bappenas di bawah kepimimpinan Suharso menjadi lebih baik.

“Ini Mister Harso, thank you. Kita atur rame-rame, salam hormat buat keluarga dan temen-temen di Bappenas. Saya kira Bappenas di bawah kamu paten,” kata Luhut.

