Viral di Twitter, Fadli Zon Bahas Nasib Gibran, Netizen Langsung Sentil

Bisnis.com, JAKARTA - Fadli Zon kembali muncul dengan cuitan di Twitter atau X dan menanggapi soal Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Cawapres Prabowo.

Namun, Twitter atau akun X dari Fadli menuai beraneka ragam komentar dari netizen. Mulai dari komentar positif hingga komentar negatif.

Dalam medsos milik politikus Gerindra ini, Fadli Zon juga menyebutkan bahwa menjadi pemimpin membutuhkan campur tangan dari Tuhan, serta usaha lainnya. Dia juga sangat percaya bahwa saat Prabowo menggandeng Gibran, maka kemenangan bisa berada di tangan pasangan Capres-Cawapres tersebut.

"Saya ditanya kawan-kawan soal @gibran_tweet. Saya bilang sederhana saja, ini soal garis tangan. Dari dulu soal pemimpin itu akhirnya soal garis tangan dan campur tangan Tuhan selain usaha tentunya. Insya Allah kali ini @prabowo menang dukungan rakyat. Politics is the art of the possible," cuitnya, Selasa (31/10/2023).

fadli zon Perbesar

@makD**g Di tangan Tuhan atau di tangan EMKA

@her**ah Jangan becanda, ah.

@Fir**te Garis tangan campur tangan paman

@pra**sb Anda seperti bukan Fadli Zon yang kami kenal 10 tahun lalu, bung! Say good bye PS dan Gerindra 2024!!

@nom**v12 gak usah malu-malu buat dukung Mas Gibran kali, pakai acara dukung Prabowo menang dukungan rakyat, kocak

