Kelakar Jokowi Soal Syahrul Yasin Limpo: Ada yang Punya Kontaknya?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mengomentari keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang hilang kontak usai kunjungan kerja (kunker) ke Italia dan Spanyol.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah hingga saat ini masih menunggu menteri dari partai NasDem itu tiba dengan selamat di Tanah Air.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Inacraft on October tahun 2023, Asembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).

Dia pun menyebut bahwa pemerintah tak merasa hilang kontak dengan SYL. Kepala Negara pun mengatakan apakah wartawan dapat menghubungi langsung yang bersangkutan apabila memiliki nomor SYL dalam daftar kontak mereka.

“Ya ditunggu lah. Beliau kan keluar belum sampai ke Indonesia. Jadi, siapa yang kehilangan kontak? Siapa? Coba dikontak saja. Ada yang punya nomor telponnya gak? Coba dikontak. Ya ditunggu nanti, memang dari luar belum sampai ke tanah air,” tuturnya usai memberikan sambutan pada acara pembukaan Inacraft on October tahun 2023

Selanjutnya, Presiden Ke-7 RI itu pun juga mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan saat ini dari Menteri Pertanian ke-28 yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 itu.

“Ya masa urusan posisi di mana [Mentan], Presiden disuruh untuk tahu,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi memastikan bahwa kementeriannya belum mendapatkan kabar terbaru mengenai di mana keberadaan dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

“Betul, sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kami belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan pak Menteri. Sampai hari ini,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/10/2023).

Dia membenarkan bahwa sebelumnya, Syahrul tengah berada di Roma Italia untuk menghadiri forum Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian.

Selepas itu, Mentan pun bersama jajaran Eselon I dan Eselon II Kementan berlabuh di Spanyol untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengembangan Green House skala industri dengan bertemu Mentan Spanyol Luis Planas Puchades di kantor Kementerian Pertanian.

Syahrul juga bertemu Fernando Miranda Sotillos selaku Secretary Jenderal of Agriculture and Food dan Valentin Almanaz de Lara selaku Director Jenderal of Health and Agriculture production.

Namun, Harvick menegaskan bahwa untuk kepulangan ke Tanah Air tidak dilakukan secara bersama-sama lantaran adanya kendala tiket yang terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News