SBY Sebut Luhut Man of Ideas and Man of Action!

SBY menyebut Luhut bukan hanya man of ideas, tapi juga man of of action saat menyampaikan testimoni.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan testimoni untuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan saat perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-76 tahun sekaligus meluncurkan buku berjudul 'Luhut Binsar Panjaitan Menurut Kita-Kita' karya Peter F Gontha dan Mahpudi.

"Judul testimoni saya untuk Pak Luhut, 'Not only man of ideas, tapi man of ideas and man of action' ini penting," katanya, di Gedung Sopo Del Tower, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

SBY bercerita, saat bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto, dia membicarakan masa lalu termasuk membahas tentang Luhut.

"Waktu saya bertemu sahabat saya Prabowo Subianto last week, kebetulan kita juga berbicara masa lalu kenangan waktu berdinas di TNI termasuk membahas pak Luhut," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa sejak dulu Luhut memang man of ideas, yang ingin menjadi bagian dari solusi.

"Saya katakan kepada sahabat dekat saya, cocok gak pikiran saya dahulu itu memang man of ideas, man of action, ingin menjadi bagian dari solusi, dan kalau dikasih kerjaan tuntas, Pak Prabowo mengatakan exactly right, jadi paling tidak ada kekuatan dari Bung Prabowo mengenal sosok Pak Luhut Binsar Pandjaitan," tambahnya.

Lebih lanjut, SBY menyatakan bahwa Luhut merupakan senior yang menonjol.

"Saya mengenal beliau waktu masih tingkat satu bersama Prabowo waktu itu kami masih ada di Magelang, Pak Luhut sudah ke Bandung pendidikan infanteri lanjutan, adapun saya mengenal beliau salah satu senior yang menonjol," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa Luhut senior yang menonjol karena prestasi akademiknya, dan lulus dengan Adhi Makayasa.

"Dan biasanya menonjol karena prestasi akademiknya, beliau lulus dengan Adhi Makayasa yang diberikan oleh Presiden Soeharto. So dari awal kami sudah melihat beliau sebagai sosok yang menonjol, yang baik," tambahnya.

SBY menyebut bahwa dirinya mulai dekat dengan Luhut saat dirinya berpangkat letnan kolonel dan sering berdiskusi.

"Yang kedua mulai dekat waktu Saya berpangkat letnan kolonel dan Pak Luhut kolonel, kita sering berdiskusi sebetulnya dengan Bung Prabowo juga, Mas Agus Wijoyo dan lain lain. Apa yang kami diskusikan bagaimana TNI Angkatan Darat makin ke depan makin maju. Saya lebih tahu lagi memang beliau betul-betul main of ideas," ujarnya.

Seperti diketahui, Luhut merayakan HUT ke-76 tahun, Kamis (28/9/2023) di Gedung Sopo Del Tower, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Acara tersebut juga sekaligus meluncurkan buku berjudul 'Luhut Binsar Panjaitan Menurut Kita-Kita' karya Peter F Gontha dan Mahpudi.

