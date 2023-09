BRIN Kembali Gelar InaRI Expo 2023 di Cibinong

BRIN kembali menggelar Indonesia Research and Innovation Expo (InaRI Expo) 2023 di ICC Building, KST Soekarno, Cibinong.

Bisnis.com, KAB. BOGOR - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menggelar Indonesia Research and Innovation Expo (InaRI Expo) 2023 di ICC Building, KST Soekarno, Cibinong, Jawa Barat pada Rabu (20/9/2023).

Mengambil tema "Research and Innovation for Better Future", InaRI Expo 2023 merupakan acara pameran dan riset terbesar di Indonesia yang diselenggarakan untuk kedua kalinya.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, ada yang istimewa dalam gelaran InaRI Expo kali ini, yakni integrasi dengan beberapa event lainnya.

"Untuk tahun ini, kami mengintegrasikan IEMS 2023 menjadi bagian dari InaRI Expo 2023," katanya.

IEMS atau Indonesia Electric Motor Show merupakan pionir pameran kendaraan listrik di Indonesia, yang memamerkan kecanggihan dan teknologi dari kendaraan listrik dan tengah diselenggarakan untuk keempat kalinya.

Selain itu, terdapat pula integrasi dengan sejumlah event besar lain seperti Indonesia Research and Innovation Fair (IRIF) dan Halal Tech Expo 2023. Kemudian, Start Up Program PPBR BRIN (Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset); Indonesia Innovator Award (penghargaan dari BRIN dan LPDP); APRSAF-29 (Forum Regional Space Agency); serta sesi business gathering.

"Semangat kolaborasi ini diharapkan akan dapat memacu dan mendorong pertumbuhan Indonesia melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi pada berbagai sektor pembangunan," jelas Handoko.

Promotor InaRI Expo 2023 Damar Rusli mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya mendukung pencapaian riset dan inovasi di Indonesia melalui jalur penyelenggaraan event, diseminasi, serta penyampaian informasi kepada publik.

"InaRI Expo 2023 ini diikuti oleh 121 peserta pameran. Pesertanya beragam, mulai dari lembaga riset dan inovasi, perguruan tinggi, industri otomotif, perusahaan penyedia jaringan dan telekomunikasi, perusahaan energi, perusahaan laboratorium, perusahaan pembiayaan, dan lain sebagainya," papar Damar.

