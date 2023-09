Spesifikasi dan Harga Boeing C-32A, Pesawat Semi Militer Kamala Harris saat Hadiri KTT Asean 2023 di Jakarta

Berikut adalah spesifikasi pesawat yang digunakan Wapres AS Kamala Harris saat hadiri KTT Asean 2023 di Jakarta.

Bisnis.com, SOLO - Kamala Harris menghadiri KTT Asean 2023 di Jakarta. Indonesia menjadi negara ketujuh yang dikunjungi oleh Wapres AS ini selama menjabat sebagai wakil Presiden Joe Biden.

Harris telah tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (5/9/2023), sekira pukul 22.00 WIB. Kedatangannya disambut oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Sebelum ke Jakarta, Harris telah mengadakan kunjungan kenegaraan ke Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Ia juga pernah mengunjungi Jepang dan Korea Selatan.

Yang menarik, Kamala Harris datang dengan Air Force Two, pesawat jumbo khas para pejabat AS. Dilansir dari Military, jenis Air Force Two yang digunakan Kamala Harris adalah pesawat VIP C-32A.

Ini merupakan modifikasi ekstrem dan mewah dari pesawat Boeing 757. Pesawat ini dilengkapi dengan tangki bahan bakar khusus jarak jauh dan kemampuan pengisian bahan bakar di udara.

Detail Boeing C-32A Air Force Two

Sebagai pesawat pengakut Wakil Presiden AS, jelas Boeing C-32A Air Force Two dimodifikasi dengan sangat mewah. Kabin dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk ruang komunikasi suara dan data yang jernih dan aman di seluruh dunia.

Di pesawat semi-militer ini, ada kabin kelas satu, dua kabin kelas bisnis, dapur tengah, toilet, kabin tertutup sepenuhnya, serta area konferensi dan staf.

Bagian kedua adalah kabin tertutup sepenuhnya untuk penggunaan penumpang utama. Ini termasuk area ganti pakaian, toilet pribadi, sistem hiburan terpisah, dua kelas satu kursi putar dan dipan konvertibel yang dapat menampung tiga orang dan dapat dilipat menjadi tempat tidur.

Bagian ketiga berisi fasilitas konferensi dan staf dengan delapan kursi kelas bisnis. Kabin bagian belakang berisi tempat duduk umum dengan 32 kursi kelas bisnis, dapur, dua toilet dan lemari.

Karena C-32 adalah pesawat dengan ketinggian tinggi, lebih mudah untuk melihat bagian bawah dan sekitarnya.

