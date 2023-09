Jokowi dan Tony Blair Jadi Pembicara di Indonesia Sustainability Forum 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dikabarkan akan menjadi pembicara dalam acara Indonesia Sustainability Forum 2023 yang akan digelar pada 7—8 September 2023.

Dalam agenda perhelatan forum internasional yang berbicara langkah keberlanjutan itu akan diisi oleh sejumlah tokoh sebagai pembicara seperti, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.

Tokoh dunia lainnya yang dijadwalkan akan hadir adalah Ahli Energi dan Dekan Pertama Stanford Doerr School of Sustainability Arun Majumdar, CEO BloombergNEF (BNEF) Jon Moore, serta Mantan Managing Director of Development of Policy and Partnerships Bank Dunia, Mari Elka Pangestu.

Tak hanya itu, tokoh internasional ain yang akan hadir seperti Mantan PM Inggris Tony Blair secara daring dan Managing Director IMF Kristalina Georgieva juga secara langsung akan menyampaikan pandangannya.

Pada jajaran pejabat perusahaan, ada nama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Direktur Transmisi dan Perencanaan PLN Evy Haryadi. Lalu, ada Chairman SMART, Franky Widjaja, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid juga diketahui bakal hadir.

Untuk jajaran menteri, akan hadir Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaita, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang juga membahas sustainability. Minister of Sustainability and Environment Singapura Grace Fu dijadwalkan masuk sebagai pembicara.

Sekadar informasi, agenda tersebut diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang turut didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menyelenggarakan Indonesia Sustainability Forum (ISF) yang bertajuk ‘Pursuing Sustainable and Inclusive Growth’ itu.

“Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dunia berpotensi menjadi negara adidaya iklim, sehingga memiliki peran strategis dalam mengembangkan transisi energi bersih, penyerapan karbon, dan ekonomi hijau,” dikutip melalui laman KADIN, Selasa (5/9/2023).

