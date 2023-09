Jadwal Lengkap KTT Asean 5-7 September 2023 dan Link Live Streamingnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean 2023 akan resmi dibuka pada hari ini, Selasa 5 September 2023.

Indonesia selaku tuan rumah telah menyusun acara sedemikia rupa sehingga konferensi yang digelar di Jakarta tersebut rapi dan profesional.

Pada hari ini, Selasa 5 September 2023, akan ada dua Opening Ceremony yakni Opening Ceremony of the 43rd ASEAN Summit/Upacara Pembukaan KTT Ke-43 ASEAN dan Opening of ASEAN-Indo-Pacific Forum: Implementation of the AOIP.

Di sela-sela acara tersebut, Jokowi memiliki dua agenda penting yakni 43rd ASEAN Summit (Plenary Session) dan 43rd ASEAN Summit (Retreat Session).

Berikut adalah jadwal acara KTT Asean 2023 hari ini, 5 September hingga 7 September 2023 mendatang:

Selasa, 5 September 2023

1. Opening Ceremony of the 43rd ASEAN Summit/Upacara Pembukaan KTT Ke-43 ASEAN

2. 43rd ASEAN Summit (Plenary Session)

3. Opening of ASEAN-Indo-Pacific Forum: Implementation of the AOIP

4. 43rd ASEAN Summit (Retreat Session)

Rabu, 6 September 2023

1. 26th ASEAN-China Summit

2. 24th ASEAN-Republic of Korea (ROK) Summit

3. 26th ASEAN - Japan Summit

4. 26th ASEAN Plus Three (APT) Summit

5. ASEAN - U.S. Summit

6. ASEAN - Canada Summit

Kamis, 7 September 2023

1. 20th ASEAN - India Summit

2. 3rd ASEAN - Australia Summit

3. 13th ASEAN - UN Summit

4. 18th East Asia Summit

5. Closing Ceremony of the 43rd ASEAN Summit and Related Summits and Handing

6. Over of the ASEAN Chairmanship to the Lao People's Democratic Republic

7. Press Conference by Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia

Untuk menyaksikan beberapa acaranya, masyarakat bisa klik link streaming di bawah ini:

https://www.youtube.com/live/eoIvYbmdMes?si=k1tyMdvla76XWPC2

