Resmi! Indonesia Teken Pembelian 24 Unit Jet Tempur F-15EX

Bisnis.com, SOLO - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani MoU komitmen pembelian 24 unit jet tempur Boeing F-15EX.

Proses penandatanganan MoU pembelian pesawat tempur ini disampaikan oleh Prabowo melalui akun Instagramnya, Selasa (22/8/2023).

"Penandatanganan MoU komitmen pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX. The Boeing Company, St. Louis, Missouri,"

Adapun penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari dan Wakil Presiden Direktur dan Manajer Program Boeing Fighters Mark Sears di fasilitas Boeing di St. Louis setelah dilakukan kunjungan ke lini produksi F-15EX.

“Dengan senang hati kami mengumumkan kesepakatan pengadaan pesawat tempur F-15EX yang penting bagi Indonesia,” kata Prabowo usai menyaksikan penandatanganan MoU, dikutip dari siaran Boeing.

Prabowo mengatakan bahwa pesawat tempur canggih yang dibeli Indonesia tersebut akan melindungi dan mengamankan negara.

Untuk diketahui, MoU ini merupakan langkah awal dari rencana akuisisi 24 unit jet tempur yang akan berubah resmi apabila dilakukan penandatanganan Letter of Offer and Acceptance antara Kemhan RI dan US Office of Defense Cooperation (bagian dari US Embassy).

Pada 10 Februari 2022 lalu, Departemen Luar Negeri AS (Deplu AS) telah membuat keputusan untuk menyetujui Penjualan Militer Asing (FMS) kepada pemerintah Indonesia 36 pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan total kesepakatan senilai $13,9 miliar.

F-15EX adalah versi paling canggih dari varian pesawat F-15 yang memiliki kontrol penerbangan digital fly-by-wire, sistem peperangan elektronik baru, kokpit modern dengan perangkat (glass cockpit), dan sistem misi dan software terbaru.

