3 Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris dan Tips Membuatnya

Bisnis.com, JAKARTA - Jika kamu akan melamar ke perusahaan internasional, kemampuan menulis surat lamaran kerja bahasa Inggris adalah suatu kewajiban. Agar kamu bisa menulis surat lamaran kerja bahasa Inggris yang tepat, ada baiknya kamu pelajari contoh surat lamaran kerja bahasa Inggris. Hal ini agar kamu bisa mengetahui cara menulis yang efektif, mudah dibaca dan menarik perhatian HRD.

Untuk meyakinkan pemberi kerja, kamu harus memasukkan semua informasi yang diperlukan dengan jelas dan efisien. Kamu harus mengetahui aspek penting dari surat lamaran kerja dan merangkai kalimat yang baik dan lengkap.

Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris

1. Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris yang Simple

Fig Aveiro

Jl. Sukajadi No.7

Bandung, 11245

[email protected]

081234567890

30 Juni 2023



Robert Agnecio

PT. Selalu Makmur Jaya

Jl. Perjuangan Merdeka No. 17

Jakarta, 170845



Subject: Job Application as Human Resources Staff



Dear Robert Agnecio,



I am writing this letter with a heart full of hope and enthusiasm to express my deep interest in the position of Human Resources at PT. Selalu Makmur Jaya. As an experienced professional in the field of Human Resources, I feel compelled to join your esteemed team.



I have heard many great things about the outstanding reputation and excellence achieved by PT. Selalu Makmur Jaya in this industry. All of this makes me increasingly confident that this company is the right place for me to develop my ongoing career in Human Resources.



With a background as a Human Resources expert in leading companies, I have developed extensive expertise in various aspects of human resource management. I have a deep knowledge of recruitment processes, employee training and development, performance management, company policies and practices, as well as industrial relations.



Moreover, I have a proactive approach to creating an inclusive work environment and building a positive organizational culture, where employees feel valued and motivated to contribute their best.



I am genuinely excited to have the opportunity to contribute to the great mission and vision at PT. Selalu Makmur Jaya. I am confident that with my knowledge and experience, I can make a significant difference in achieving the organization's goals.



Attached to this letter is my detailed curriculum vitae, which includes my educational background, work experience, and references. I hope that you can take the time to review my application and seriously consider my qualifications.



Thank you for your attention to my job application. I eagerly await the opportunity to proceed to the selection stage and further explore the potential for mutually beneficial cooperation.



Once again, I appreciate this opportunity and look forward to your positive response. Thank you very much.



Sincerely,



Fig Aveiro

2. Contoh Surat Lamaran Kerja Accounting Bahasa Inggris



3. Contoh Surat Lamaran Kerja dalam Bahasa Inggris untuk Sekretaris

Tips Membuat Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris

1. Perhatikan grammar

Untuk membuat surat lamaran kerja bahasa inggris, tata bahasa perlu kamu perhatikan dari awal. Sebagai solusi jika kamu punya kendala atau ragu apakah kalimat yang kamu tulis sudah tepat penggunaan grammar-nya, kamu bisa menggunakan situs online untuk membantu kamu mengoreksi grammar yang salah. Seperti:

Grammar Check.

Scribens.

Reverso.

Grammarly.

Grammarix.

Language Tool.

Baccorect.

Ginger online.

White smoke.

Pro waiting aid.

2. Buat singkat, padat dan jelas

Sama hal nya Ketika kamu menulis surat lamaran bahasa Indonesia, lamaran kerja bahasa inggris juga perlu ditulis dengan singkat, padat dan jelas.

3. Pembukaan surat lamaran kerja bahasa inggris

Pada bagian ini kamu bisa menggunakan beberapa cara dalam penulisan. Pertama, kamu bisa langsung menuliskan tujuan kamu atau yang kedua kamu bisa sedikit berbasa-basi dengan menanyakan kabar.

4. Menulis isi surat lamaran kerja bahasa inggris

Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan langsung maksud dan tujuan dari kamu mengirim surat lamaran. Untuk fresh graduate, kamu bisa masukkan organisasi yang pernah diikuti dan apa peran kamu. Jika kamu sudah memiliki pengalaman kerja atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang kamu lamar, kamu bisa cantumkan agar mendapatkan nilai lebih.

5. Bagian penutup surat lamaran

Bagian akhir ini kamu bisa jelaskan bahwa kamu sangat antusias untuk bisa mendengar kabar selanjutnya dan berharap bisa mengikuti tahap selanjutnya. Lalu ucapkan juga terima kasih dan tulis nama kamu dengan lengkap.

Itulah beberapa contoh surat lamaran kerja bahasa inggris beserta tips membuatnya yang mungkin baru kamu ketahui.

