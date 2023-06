5 Fakta Menarik Kucing Muezza, Nama Kucing Nabi Muhammad SAW

Bisnis.com, JAKARTA - Kucing menjadi salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan, Beliau memelihara seekor kucing semasa perang Uhud. Lalu, siapa nama kucing Nabi Muhammad tersebut?

Mungkin sebagian dari Kita sudah mengetahuinya. Bagi yang belum mengetahuinya, jangan khawatir. Simak jawaban selengkapnya disini!

Fakta Menarik dan Arti Nama Muezza Kucing Nabi

Muezza adalah nama kucing kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kucing Muezza mulai dipelihara oleh Rasulullah SAW sejak dimulainya perang Uhud yakni pada tanggal 3 Hijriah atau 625 Masehi.

Nama Muezza sendiri memiliki arti yang indah. Selanjutnya, akan dijelaskan arti nama kucing Nabi beserta fakta-fakta lainnya berikut ini.

1. Muezza berarti ‘yang berharga’

Muezza berasal dari kata bahasa Arab yakni Mu'izza (معزة). Arti nama nama kucing Nabi Muhammad tersebut adalah ‘yang berharga’. Rasulullah SAW sangat menyayangi kucing berjenis kelamin betina ini.

Ras kucing milik Rasulullah SAW ini masih diperdebatkan. Ada yang menyebutkan bahwa kucing Muezza tergolong ras Turkish Anggora berwarna putih, namun ada juga yang menyebutkan bahwa Muezza adalah kucing domestik.

2. Muezza selalu mengeong ketika adzan

Kucing Muezza selalu duduk di atas paha Nabi Muhammad ketika ada lantunan adzan. Bahkan, kucing Nabi Muhammad ini selalu mengeong seolah-olah menjawab panggilan salat yang dikumandangkan.

3. Muezza sering ikut kegiatan Nabi Muhammad SAW

Tidak hanya duduk di paha Nabi Muhammad SAW ketika adzan berkumandang, Kucing Muezza juga sering ikut menemani kegiatan Rasulullah SAW, contohnya ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbahnya.

4. Rasulullah SAW sangat menyayangi Muezza

Dikisahkan, kucing Muezza tidur di atas jubah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan jubah tersebut untuk salat. Lantas, beliau rela untuk memotong belahan lengan jubah karena tidak ingin mengganggu kucing kesayangannya yang sedang tidur.

Sepulang salat, kucing Nabi Muhammad ini sudah terbangun dan menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah SAW membalasnya dengan mengelus tubuh kucing Muezza sebanyak tiga kali.

Berdasarkan kisah ini, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa sebagai sesama makhluk hidup, kita harus saling menyayangi dan tidak menyakiti, termasuk kepada kucing. Bahkan, memperlakukan kucing dengan buruk dapat membawa seseorang menuju neraka.

Dalam HR. Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً. رواه مسلم.

Artinya :

“Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing, ia memeliharanya tetapi tidak memberikan makan, karena ia tidak mengirimkan makan, maka kucing itu makan dari yang keluar di bumi sampai ia mati karena kurus (kelaparan).”

5. Kucing tidak termasuk hewan najis

Nabi Muhammad SAW membolehkan kucing memasuki Masjid al-Haram. Bahkan, jilatan kucing dianggap suci.

Berdasarkan HR. Muslim, Nabi Muhammad SAW yang sedang berwudhu dihampiri oleh kucing dan kucing tersebut meminum air yang ada di bejana tempat beliau wudhu. Kemudian, Nabi Muhammad SAW berhenti berwudhu sampai kucing selesai minum, lalu lanjut berwudhu kembali.

Dalam HR Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih daripada manusia.

Sekian fakta kucing Muezza yang merupakan kucing Nabi Muhammad. Rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk memelihara hewan berbulu ini. Dengan syarat, kucing tersebut harus benar-benar diperhatikan layaknya Nabi Muhammad SAW memelihara Muezza.

