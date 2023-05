Organisasi Buruh KSPSI Akan All Out Dukung Capres Ganjar

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan mendukung dengan maksimal Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

“Konfederasi buruh terbesar di indonesia akan all out mendukung pak Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo,” kata Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea di depan kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2023).

Andi membeberkan alasan KSPI mendukung Ganjar karena melihatnya sebagai pemimpin yang mau menerima aspirasi, menemui, dan berani berdialog dengan buruh.

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa dukungan ini terlepas dari keputusan Partai Buruh yang belum menentukan akan mendukung capres tertentu.

“Iya [hanya KSPSI], Partai Buruh akan mengumumkan secara resminya di awal Juni. Kita harus menghargai partai buruh akan mengadakan konferensi,“ ucap Andi Gani.

Andi juga menuturkan bahwa nantinya KSPSI akan membentuk relawan buruh sahabat Ganjar untuk membantunya memenangkan Pilpres 2024.

Perlu diketahui, Ganjar Pranowo akan bertemu dengan para pimpinnan dari elemen buruh di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Andi Gani Nena Wea menyebut pertemuan ini dihadiri oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh dan Hermanto Ahmat.

