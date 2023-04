Arus Balik, Pengguna Jalur One Way Diimbau Perhatikan Perubahan Rambu Lalu-lintas

Bisnis.com, JAKARTA – Korps Lalu Lintas Polri mengimbau masyarakat yang menggunakan jalur sistem satu arah atau one way dalam arus balik Lebaran 2023 agar memperhatikan rambu-rambu dan arahan petugas demi kelancaran arus lalu lintas.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Aan Suhanan mengatakan ada perubahan posisi lajur utama, bahu jalan, dan rest area saat pemberlakuan sistem one way.

“Saat normal untuk jalur utama, bahu jalan, dan rest area tetap berada di kiri, begitu pula jalur darurat. Sedangkan untuk jalur one way, bahu jalan, jalur darurat, dan rest area berada di kanan,” kata Aan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/4/2023).

Begitu pula untuk pintu keluar tol saat jalur one way akan berbeda pada saat jalur normal. Aan mengatakan saat jalur normal, maka pintu keluar berada di kiri jalan, sedangkan one way berada di sisi kanan.

“Perubahan ini berlaku selama pelaksanaan one way,” ujarnya.

Menurut Aan, perubahan ini terjadi karena rekayasa menjadi jalur one way untuk memudahkan pengguna jalan apabila terjadi permasalahan pada kendaraannya.

“Dengan demikian mudah untuk dievakuasi dan keselamatan karena ada marka khusus garis tidak terputus,” kata Aan.

Polri masih memberlakukan sistem one way untuk arus balik Lebaran 2023 dari arah timur ke barat mulai dari KM 414 Kalikangkung Semarang menuju KM 70 Tol Cikampek Utama.

Meski masa cuti bersama telah berakhir, Aan mengatakan Polri tetap memperhatikan situasi dan kondisi arus lalu lintas karena berdasarkan imbauan pemerintah agar pemilir tidak balik berbarengan di tanggal 24 dan 25 April 2023 dengan menunda kepulangan atau memberlakukan kerja dari rumah.

Dengan demikian, kata Aan, kemungkinan arus balik akan terjadi setelah tanggal 24 dan 25 April 2023 sehingga bila terjadi peningkatan maka disiapkan untuk dilakukan rekayasa lalu lintas guna menambah kapasitas jalan.

“Sangat memungkinkan rekayasa lalu lintas diberlakukan, kami melihat situasi realisasi arus melalui traffic counting dan pemantauan CCTV,” pungkasnya.

