Cawapres Versi Ganjar Pranowo dan Jokowi, Samakah?

Bisnis.com, SOLO - Presiden RI, Joko Widodo, membocorkan sejumlah nama yang berpotensi jadi Cawapres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) dari PDIP.

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan penunjukkan dirinya sebagai Capres dari partai Banteng merupakan keputusan yang diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan melalui proses yang sangat panjang.

“Sebuah kehormatan bagi saya [ditunjuk sebagai Capres] disamping tentu ini tugas yang tidak mudah maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua ada Kepala Daerah, Ketua DPD PDIP, DPC, PAC, anak ranting, dan lainnya kami mohon dukungan, kami mohon kritikan dan saran. Inilah momentum buat kita untuk konsolidasi kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one,” ujar Ganjar di Istana Batu Tulis, Jumat (21/4/2023).

Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui siapa yang akan menemani Ganjar maju Pilpres 2024.

Mengacu pada masalah ini, Joko Widodo memberi bocoran yang sejatinya tidak terlalu mengejutkan. Dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, ada beberapa nama yang berpotensi jadi Cawapres Ganjar.

Pertama adalah Erick Thohir, kemudian ada Sandiago Uno, Mahfud MD hingga Prabowo Subianto.

"Kok tanya saya. Banyak (yang cocok dengan Ganjar)," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal kriteria cawapres Ganjar usai salat Idul Fitri di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Sabtu (22/4/2023).

Meski demikian, Jokowi hanya menyebutkan nama dan tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa nama-nama tersebut cocok sebagai Cawapres Ganjar.

Cawapres versi Ganjar

Sementara itu, Ganjar Pranowo sempat mengatakan tentang kriteria Cawapres yang cocok untuk mendampinginya di Pilpres 2024.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jateng tersebut menyebut jika setidaknya ada tiga kriteria Capres yang cocok mendampinginya.

"Pertama bisa bekerja sama, (kedua) punya visi yang sama, dan yang ketiga PR kita tidak mudah ya, rembukan UUD sebagai satu visi panjang negeri ini, nilai-nilai yang di dalam konstitusi yang harus kita taati," ucapnya.

Meski demikian, Ganjar mengatakan jika pemilihan Cawapres akan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

"Cerita cawapres pasti akan menunggu kerja sama antarpartai, tentu saja dari PDIP pasti sudah menyiapkan beberapa nama. Kemarin Pak Jokowi juga sudah ikut nimbrung diskusi, jadi sabar saja," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wedangan Padmosustran, Banjarsari, Kota Solo, Sabtu (22/4).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News