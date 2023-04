Serunya Ganjar Pranowo Gelar Halal Bihalal Virtual, tapi Nggak Mau Bahas Politik

Bisnis.com, SOLO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengadakan halal bihalal virtual pada Minggu, 23 April 2023.

Halal bihalal virtual tersebut disiarkan secara langsung di YouTube, Instagram dan Facebook Ganjar Pranowo.

Dalam kegiatan tersebut, orang No.1 Jawa Tengah itu ditemani oleh istri dan anak tercintanya.

Ganjar kemudian melakukan komunikasi dengan beberapa netizen yang terpilih. Mereka yang terpilih akan mendapatkan hadiah dari Ganjar Pranowo.

Mulai dari mesin cuci, HP, Laptop hingga Rice Cooker disediakan oleh Ganjar sebagai hadiah Halal Bihalal yang mereka lakukan.

Namun ada yang menarik dari siaran langsung Halal Bihalal virtual Ganjar Pranowo ini.

Capres PDIP tersebut menolak untuk membahas tentang masalah politik. Ketika mendapat kesempatan berbicara, beberapa orang mengatakan siap mendukung Ganjar sebagai Capres 2024.

Akan tetapi dengan santai, Ganjar menolak memberikan respons terhadap celotehan-celotehan berbau politik dari netizen.

"Kamu ini ngomong apa, mbok Minal Aidzin wal Faidzin dulu," kata Ganjar.

Saat membaca pesan live yang muncul, Ganjar Pranowo juga menolak untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik.

"Ah ini bahas politik, kita lewati aja," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo juga menerima aduan tentang beberapa masalah di Jawa Tengah termasuk masalah jalan rusak.

Ganjar Capres PDIP

Wajar jika banyak netizen membahas tentang politik di depan Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng tersebut baru saja dipilih sebagai Capres PDIP.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) dari PDIP. Ganjar pun memberi ucapan terima kasih khusus kepada Puan Maharani.

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan penunjukkan dirinya sebagai Capres dari partai Banteng merupakan keputusan yang diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri], yang melalui proses yang sangat panjang.

“Sebuah kehormatan bagi saya [ditunjuk sebagai Capres] disamping tentu ini tugas yang tidak mudah maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua ada Kepala Daerah, Ketua DPD PDIP, DPC, PAC, anak ranting, dan lainnya kami mohon dukungan, kami mohon kritikan dan saran. Inilah momentum buat kita untuk konsolidasi kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one,” ujar Ganjar di Istana Batu Tulis, Jumat (21/4/2023).

