Menerka Alasan FIFA Batalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia: Israel, Kanjuruhan, atau Bom?

Bisnis.com, SOLO - FIFA telah mengumumkan pembatalan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia, meski begitu federasi sepak bola dunia tak menjelaskan alasannya.

FIFA mengumumkan pembatalan Piala Dunia U-20 2023 yang sedianya digelar di Indonesia pada Rabu (29/3/2023).

Federasi sepak bola dunia mengumumkan hal tersebut setelah Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar.

Dalam rilisnya, FIFA tak menjelaskan alasan rinci terkait keputusan pembatalan Piala Dunia U-20.

Berikut bunyi pernyataan resmi FIFA:

"Following today’s meeting between FIFA President Gianni Infantino and President of the Football Association of Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA has decided, due to the current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023. A new host will be announced as soon as possible, with the dates of the tournament currently remaining unchanged. Potential sanctions against the PSSI may also be decided at a later stage."

(FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk membatalkan status tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Tuan rumah yang baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan jadwal turnamen tak mengalami perubahan. Kemungkinan sanksi untuk PSSI akan diputuskan dalam tahapan selanjutnya.)

Dalam penjelasan tersebut, FIFA hanya memakai kalimat "current circumstances" alias "keadaan saat ini" sebagai alasan membatalkan Piala Dunia U-20.

Kode dari FIFA itu membuat netizen bertanya-tanya, apa pasal pembatalan Piala Dunia U-20 2023?

Berikut beberapa teori tentang alasan pembatalan Piala Dunia U-20 2023:

