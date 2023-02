Cara Dapat Promo HUT ke-66 BCA di Starbucks, McDonald's, KFC dan Holland Bakery

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut ini adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapat promo spesial HUT BCA ke-66 di Starbucks, McDonald's, KFC dan Holland Bakery.

BCA ulang tahun ke-66 pada Selasa, 21 Februari 2022. Untuk memeriahkan HUT bank swasta tersebut, pihak manajemen membuat diskon besar-besaran yang bikin masyarakat full senyum.

Bagaimana tidak, ada banyak produk kekinian yang mendapat diskon di hari ulang tahun BCA ini. Meski demikian, promo tersebut hanya berlaku dua hari saja yakni 21 dan 22 Februari 2022.

Starbucks, McDonald's, KFC dan Holland Bakery menjadi empat di antara produk yang akan mendapatkan diskon spesial HUT BCA. Tak tanggung-tanggung, kamu akan mendapatkan diskon 66 persen ketika membeli produk di empat brand tersebut.

Sebelum memutuskan beli, kamu perlu tahu jika promo ini terbatas. Hanya kamu pengguna QRIS, MyBCA, BCA Mobile, Sakuku, dan kartu kredit yang bisa mendapatkan diskon ini.

Cara mendapatkan diskonnya juga mudah. Kamu hanya perlu membeli produk tersebut sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Setelah itu, kamu harus membayarnya dengan QRIS, MyBCA, BCA Mobile, Sakuku, atau kartu kredit (sesuai ketentuan) untuk mendapatkan harga spesial.

Berikut ini adalah syarat mendapat promo HUT BCA di Starbucks, McDonald's, KFC dan Holland Bakery.

Startbucks

Syarat & Ketentuan :

1. Berlaku untuk seluruh minuman hand crafted ukuran Tall

2. Berlaku dengan minimum pembelian 2 cup/transaksi

3. Tidak berlaku untuk minuman kemasan, ice cream beverage, Reserve beverage, special price beverage, dan minuman botol 1l dan 250 ml

4. Tidak berlaku untuk "add on" (extra shot, extra syrup, sauce caramel, soy milk dan "add on" lainnya)

5. Tidak berlaku untuk delivery

6. Tidak dapat digabung dengan promo lain

7. Tidak berlaku di Starbucks Reserve Dewata

8. Berlaku pakai Kartu Kredit BCA

McDonald's

Syarat & Ketentuan:

A. Diskon 66 Persen Berlaku pada 21 Februari 2023

1. Minimum transaksi Rp 100.000 (maksimum diskon Rp 100.000)

2. Berlaku untuk drive thru & take away

3. Berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card

4. Sudah termasuk pajak dan biaya takeaway

B. Cashback 66 Persen Berlaku pada 22 Februari 2023

1. Minimum transaksi Rp 100.000 (maksimum cashback Rp 100.000)

2. Berlaku untuk drive thru & take away

3. Cashback dikreditkan ke rekening nasabah (untuk pengguna BCA mobile dan myBCA) atau ke saldo Sakuku (untuk pengguna Sakuku) maksimal 5 hari kerja setelah tanggal transaksi

4. Berlaku pakai QRIS di myBCA, BCA mobile, Sakuku Sudah termasuk pajak dan biaya takeaway

KFC

1. Harga spesial Rp 66.000 untuk pembelian produk 6 Ayam Goreng (crispy atau original)

2. Berlaku di outlet KFC & Drive Thru seluruh Indonesia

3. Berlaku untuk take away dan dine in

4. Berlaku untuk QRIS di myBCA, BCA mobile, Sakuku pada tanggal 21 Februari 2023

5. Berlaku untuk Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card pada tanggal 22 Februari 2023

6. Berlaku untuk 1x transaksi/kartu/user/hari

Holland Bakery

Syarat & Ketentuan:

1. Diskon 66 persen maksimum Rp20.000 untuk minimum transaksi Rp30.000 dengan QRIS di myBCA, BCA mobile, Sakuku

2. Diskon 66 persen maksimum Rp20.000 untuk minimum transaksi Rp100.000 dengan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card dan Debit BCA

3. Maksimum 1x transaksi/hari Berlaku untuk 20 transaksi pertama/per outlet/hari

