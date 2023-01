Menkes Komentari Film The Last of Us: Pandemi Akibat Jamur Paling Sulit Diatasi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengomentari film The Last of Us yang ramai diperbincangkan karena mengangkat tema virus yang mewabahi manusia. Menkes menyoroti patogen wabah dalam film tersebut yakni jamur.

Menurutnya, tingkat kesulitan mengatasi wabah atau dalam skala tertentu disebut pandemi, ditentukan oleh jenis patogennya.

"Pandemi yang berpotensi paling sulit diatasi adalah Pandemi yang disebabkan oleh Pathogen-Fungi/Jamur. Bukan yang disebabkan oleh Pathogen-Virus [contohnya Covid), Pathogen-Bakteri [TBC], atau Pathogen-Parasyte [Malaria]," ujarnya usai mengikuti Rakor Transisi Pandemi Covid-19, Kamis (26/1/2023).

Kemudian, Menkes juga mengomentari latar tempat dalam film yang ditayangkan di HBO Go ini yakni awal pandemi dimulai dari Jakarta.

"Kadang-kadang film itu seperti bisa melihat masa depan, semoga tidak," ujarnya.

Adapun, The Last of Us merupakan adaptasi live action dari video gim terbaik yang pernah dibuat. The Last of Us menceritakan kehidupan manusia yang hancur setelah adanya virus yang berbahaya.

Virus kemudian menyebar dan menginfeksi korbannya. Korban yang terinfeksi akan berperilaku agresif. Manusia yang terinfeksi pun akan berperilaku layaknya zombie dan memiliki sifat seperti hewan penyuka darah.

