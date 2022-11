KTT G20, Jokowi: Terima Kasih Media yang Sudah Meliput

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BADUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghanturkan rasa terima kasihnya atas kerja keras pewarta dalam menyukseskan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15—16 November 2022.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media yang telah meliput acara G20,” ujarnya di Pasar Badung, Bali, Kamis (17/11/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan usai penyelenggaraan KTT G20, dirinya langsung melakukan peninjauan ke Pasar Badung untuk melihat kondisi dan kesesuaian harga di masyarakat.

“Pagi ini setelah acara G20 saya ke Pasar Badung. Seperti biasanya saya ingin melihat harga barang, kemudian mengecek inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat kebijakan dari keadaan-keadaan yang ada di pasar,” tuturnya.

Menurutnya, peninjauan pasar dapat dilakukannya apabila dirinya sedang melakukan kunjungan kerja.

“Dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung ke baik ke desa, ke kota di 514 kabupaten/kota, ke provinsi dan lainnya,” katanya.

Jokowi mengaku menjadi Presiden, artinya harus siap untuk menyantap sarapan angka dan statistik pada setiap pagi sebagai dasar tolak ukur melihat kondisi ekonomi makro dan mikro Indonesia.

Namun, diakuinya melihat data akan lebih valid apabila dibarengi dengan turun ke jalan dan memastikan melalui pandangan mata.

“Saya juga buka cek langsung ke pasar. Saya selalu langsung cek ke pasar, setiap kunjungan ke daerah, setiap kunjungan ke kota dan kabupaten, setiap kunjungan ke desa-desa. Saya pasti pergi ke pasar, saya berbicara langsung dengan orang-orang, saya mendengarkan langsung dari orang-orang dan melihat bagaimana kondisinya. apa tantangannya. Apa dampak inflasi,” ujarnya

Dia memahami dengan pergi ke pasar seperti ini, membuat dirinya paham dan mengerti apa yang sedang dihadapi masyarakat sehingga kebijakan yang akan dia pilih dapat menjadi lebih dekat dengan rakyatnya.

“So that I can make the policies. Thank you,” pungkas Jokowi.

