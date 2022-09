London Bridge Down, Jadwal dan Lokasi Pemakaman Ratu Elizabeth II

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Menyusul meninggalnya Ratu Elizabeth II pada Kamis (8/9/2022), frasa ‘London Bridge Down’, ‘London Bridge Has Fallen” dan ‘Operation London Bridge’ meramaikan dunia maya.

Dikutip dari hit.com, dan nytimes.com, Jumat (9/9/2022), ‘London Bridge Has Fallen’ adalah kata sandi ketika Ratu Elizabeth meninggal.

“Operation London Bridge’ merupakan rangkaian prosesi untuk mengantisipasi kematian Ratu Elizabeth II. Artinya, hal ini sudah dipersiapkan sebelum Ratu Elizabeth II meninggal, mencakup pengumuman, masa berkabung, hingga detail pemakamannya.

Prosedur ini telah resmi dimulai sejak kemarin, dan menyasar Istana Buckingham, pemerintah, media berita, dan pemerintah lokal.

Ini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan pejabat parlemen, khususnya Perdana Menteri Inggris sampai pernyataan resmi dibuat.

Para menteri akan menerima telepon di sepanjang baris: "Rekan-rekan yang terhormat, Dengan sedih saya menulis untuk memberi tahu Anda tentang kematian Yang Mulia Ratu."

Sehari setelah kematian Ratu, pemerintah akan secara resmi menyatakan Charles sebagai Raja. Pengaturan pemakaman akan diumumkan dan situs web Royal akan menampilkan spanduk hitam.

Pemakaman Ratu akan berlangsung 10 hari setelah dia meninggal, dan akan diadakan di Westminister Abbey.

Pangeran Charles, jika ia memilih untuk menjadi Raja, maka diharapkan untuk melakukan tur Inggris sebelum pemakaman ibunya.

Ratu kemudian akan dimakamkan di Kapel Memorial Raja George VI.

‘Operation London Bridge’ telah bocor pada September lalu, berisi rencana baru ketika Ratu Elizabeth II meninggal. Dokumen tersebut mengonfirmasi bahwa hari itu akan dikenal sebagai 'D Day'.

Sepuluh hari setelah kematiannya akan menjadi masa berkabung nasional, dan dikenal sebagai 'D Day Plus' meskipun hari telah berlalu. Misalnya, hari setelah kematian Ratu akan dikenal sebagai 'D Day Plus One.'

Dalam waktu 10 menit setelah pejabat pemerintah diberitahu tentang kematiannya, mereka akan diberitahu untuk mengibarkan bendera setengah tiang dan menunjukkan kebijaksanaan.

Kecuali turun tahta, Pangeran Charles akan berpidato pada hari kematian ibunya dan segera menjadi raja. Perdana menteri kemudian akan menjadi pejabat pemerintah pertama yang membuat pernyataan. Parlemen kemudian akan ditangguhkan selama 10 hari.

"Sejak ratu memimpin Kerajaan Inggris, sudah dimulai proses perencanaan tentang apa yang akan terjadi ketika dia meninggal," kata Philip Murphy, seorang profesor sejarah Inggris dan Persemakmuran di University of London dilansir nytimes.com.

Sebagian besar telah direncanakan hingga saat ini, dan beberapa hal telah terjadi. Pada saat dunia tahu tentang kematian ratu, putranya Charles sudah menjadi raja. Di bawah hukum umum, saat kematian penguasa menandai saat pewaris menjadi raja.

Lagu kebangsaan akan kembali kembali ke “God Save the King.”

“Saya pikir ini akan menjadi dislokasi psikologis yang luar biasa bagi orang Inggris,” kata Murphy.

