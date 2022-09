Mesin Bocor, Petugas SPBU Panik Selamatkan Bensin yang Tumpah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Video yang memperlihatkan beberapa petugas SPBU mencoba menyelamatkan bensin yang bocor, viral di media sosial.

Dari video yang beredar, terlihat mesin SPBU mengalami kebocoran. Hal itu menyebabkan bensin terus mengucur.

Petugas yang panik langsung berupaya menghentikan kucuran bensin yang terus keluar. Beberapa di antaranya pun mencari ember untuk menampung bensin yang bocor.

Akibatnya, area di sekitar mesin tersebut pun menjadi banjir akibat bensin yang tercecer.

Kebocoran bensin tersebut tejadi di mesin untuk BBM jenis Pertamax dan Pertalite.

Dari pantauan Bisnis, kebocoran mesin tersebut terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 31 Agustus 2022.

Bocornya mesin disebabkan karena adanya malfungsi mesin hingga akhirnya selang terlepas.

Video tersebut viral setelah tersebar di berbagai media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @info_tetangga pada Senin (5/9/2022).

"Petugas SPBU dan security panik mencoba menyelamatkan BBM yang mengalir deras akibat selang lepas," tulis akun tersebut.

BBM Naik

Seperti yang diketahui, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi per Sabtu (3/9/2022).

Penyesuaian harga BBM itu terjadi untuk Pertalite dari harga awal Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, diikuti Solar subsidi dari harga awal Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Adapun pemerintah turut mengerek harga Pertamax non subsidi dari angka Rp12.500 ke posisi Rp14.500 per liter.

