Ancol Punya Logo Baru, Siap Menjadi Destinasi Wisata Kelas Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) resmi meluncurkan logo baru Taman Impian Jaya Ancol yang menandakan transformasi menjadi destinasi wisata kelas dunia.

"Baru saja kami berulang tahun ke-30 dalam membuat PT, tapi sebetulnya Ancol berdiri sejak 1966. Merayakan ulang tahun tersebut, Ancol memperkenalkan logo baru," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Teuku Sahir Syahali di Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Teuku menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir pihaknya harus melalui masa yang sangat menantang. Kini, sambungnya, dengan semangat untuk bisa segera bangkit dari pandemi, Ancol melakukan program transformasi menyeluruh di semua lini usaha dengan memperkenalkan identitas merek baru, salah satunya adalah perubahan logo.

Logo baru ini pun diharapkan dapat menjadi identitas yang diyakini lebih relevan dan lebih dekat di hati masyarakat atau pengunjung. Hal ini sesuai dengan visi perusahaan yakni menjadi pengembang properti dengan kawasan wisata terpadu, terbesar, terbaik di Asia Tenggara yang memiliki sentra jaringan rekreasi terluas.

"Ancol kini siap menghadirkan pengalaman rekreasi atau hiburan kelas dunia. Hadir dengan logo yang kuat dan modern dengan satu warna biru laut yang terinspirasi dari segarnya angin semilir lautan sebagai simbol keramahan, relaksasi dan kegembiraan," ungkap Teuku.

Dia menjelaskan, logo baru Ancol tetap memberikan penekanan pada huruf A yang diperkuat dengan starfish atau bintang laut sebagai simbol pintu gerbang menuju ruang keajaiban di luar dunia nyata.

Menurutnya, semua orang mempunyai hak untuk bisa menikmati sajian hiburan berkualitas kelas dunia dan mendapatkan pengalaman rekreasi yang tak terlupakan demi mewujudkan komunitas yang lebih bahagia hingga pada akhirnya dapat mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik.

"Keyakinan inilah yang memungkinkan kami untuk menyediakan sebuah dunia impian yang jauh dari dunia, kepada semua orang untuk sejenak bisa melarikan diri dari keseharian,” katanya.

Dia melanjutkan, kebijakan ini juga dilakukan sebagai bentuk pembaharuan atau peremajaan logo Ancol yang telah menjadi simbol pariwisata Jakarta untuk masyarakat sejak 2005. Logo ini akan menjadi wajah baru Ancol yang seterusnya akan menemani seluruh pengunjungnya menciptakan cerita-cerita kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak hanya dalam bidang pariwisata, logo baru ini juga akan mewakili semua unit bisnis Ancol seperti properti, F&B dan lainnya.

Adapun, logo baru Ancol secara resmi diperkenalkan pada Jumat (22/7/2022) pada acara “Haven of Wonder” yang berlangsung di Stone Area Symphony of The Sea, Ancol Taman Impian, Jakarta Utara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan logo tersebut didampingi oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Pada acara ini dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari grup musik RAN dan juga Batavia Orchestra.

