Jadwal Pendaftaran Jalur Mandiri PTN 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi kamu yang tidak lolos dalam UTBK SBMPTN 2022, masih bisa mencoba masuk dalam perguruan tinggi idaman, masih bisa mencobanya lewat jalur mandiri di masing-masing Perguruan Tinggi Negeri tersebut.

Jalur seleksi mandiri merupakan jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang terakhir. Dimana jalur seleksi dilakukan sendiri oleh Perguruan Tinggi negeri secara mandiri. Ini berarti tata kelola dan aturan seleksi dikelola oleh masing-masing PTN.

Berikut ini adalah jadwal pendaftaran ujian mandiri perguruan tinggi negeri selengkapnya dikutip dari laman resmi SMA Dwiwarna:

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

ITB membuka pendaftaran untuk jalur seleksi mandiri mulai tanggal 06 – 29 Juni 2022. Untuk tanggal ujiannya yaitu menggunakan nilai UTBK + rapor dengan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Sedangkan khusus FRSD tes dilakukan pada tanggal 01 Juli 2022 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000. kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di https://admission.itb.ac.id/home/sarjana/mandiri

2. Institut Pertanian Bogor (IPB)

Pendaftaran jalur seleksi mandiri di IPB dilakukan pada tanggal 15 Juni-25 Juni 2022. Tanggal ujiannya yaitu ada yang menggunakan nilai UTBK dan ujian online. Ujian online akan dilakukan pada tanggal 03 Juli 2022. Untuk biaya pendaftarannya yaitu sebesar Rp300.000 dan Rp500.000. Infromasi lengkapnya bisa diakses di https://admisi.ipb.ac.id/ujian-tulis-mandiri-berbasis-komputer-ipb/#1562023655925-dad69c71-46b8

3. Institut Teknologi 10 Nopember (ITS)

Pendaftaran jalur seleksi mandiri di ITS dibuka pada tanggal 01 sampai tanggal 26 Juni 2022. Ujian tes mandiri di ITS melalui dua jalur, yaitu jalur pertama menggunakan nilai UTBK dan TKA ITS (TES). Untuk biaya pendaftaran masih belum ada informasi terbaru. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa mengunjungi https://www.its.ac.id/admission/sarjana/skm/#ketentuan.

Baca Juga : Masih Dibuka, Ini Syarat dan Cara Pendaftaran Jalur Mandiri Undip 2022

4. SMM PTN BARAT

SMM PTN BARAT membuka pendaftaran jalur seleksi mandiri pada tanggal 01 April sampai 27 Juni 2022 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp350.000. Tanggal ujian jalur seleksi ini diadakan pada tanggal 30 Juni-14 Juli 2022. Simak informasi lengkapnya di https://smmptnbarat.id/informasi-umum/.

5. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Jalur seleksi mandiri di Unpad dibuka sampai dengan tanggal 27 Juni 2022. Dimana ada dua jenis seleksi yang dilakukan yaitu menggunakan nilai UTBK dan ujian online. Ujian online dilakukan pada tanggal 07 Juli 2022. Adapun biaya pendaftarannya sebesar Rp100.000 dan Rp200.000. Alamat web yang bisa kamu akses, yaitu https://smup.unpad.ac.id/sarjana-jalur-mandiri/.

6. Universitas Airlangga (Unair)

Jalur seleksi mandiri di Unair terdiri dari tiga bagian yaitu:

SMUA SKOR UTBK, tanggal pendaftaran mulai 04 – 26 Juni 2022

SMUA KEMITRAAN, tanggal pendaftaran mulai 04 Juni sampai 02 Juli 2022 dan tanggal ujiannya yaitu 11-12 Juli 2022

SMUA REGULER UJIAN TULIS, tanggal pendaftaran 01-22 Juli 2022. Untuk tanggal ujiannya yaitu 27-18 Juli 2022

Kamu bisa mengunjungi website https://ppmb.unair.ac.id/id/page1/informasi-umum-smua?tabmenu=front-tab-menu-pendaftaran-sarjana&menu=Pendaftaran&label=Sarjana untuk informasi selengkapnya.

7. Universitas Jend. Soedirman (Unsoed)

Ada dua jalur seleksi mandiri di Unsoed yaitu:

UTBK +RAPOR + PRESTASI, jadwal pendaftaran 13 Juni-01 Juli 2022

RAPOR + PRESTASI, jadwal pendaftaran 13 Juni – 13 Juli 2022

Kedua jalur seleksi tersebut tidak ada ujiannya. Untuk biaya pendaftarannya yaitu sebesar Rp300.000-Rp350.000. Kamu bisa membuka website https://pendaftaran.spmb.unsoed.ac.id/index.php?r=infospmb%2Fview&judul=persyaratan-umum untuk informasi selengkapnya.

8. Universitas Indonesia (UI)

Ada dua jalur seleksi mandiri di UI yaitu:

VOKASI, PARAREL, REGULER, jadwal pendaftarannya 24 Mei – 27 Juni 2022. Tanggal ujian online yaitu 02-04 Juli 2022

INTERNASIONAL (KKI), jadwal pendaftarannya 24 Mei – 27 Juni 2022. Tanggal ujian online yaitu 30 Juni 2022.

Perkiraan biaya jalur seleksi mandiri di UI sebesar Rp 400.000-Rp 600.000. Kamu bisa mendapatkan informasi selengkapnya di https://simak.ui.ac.id/info/jadwal-seleksi-2022.html.

9. Universitas Udayana

Tanggal pendaftaran jalur seleksi mandiri di Universitas Udayana dibuka pada tanggal 11 April – 30 Juni 2022. Sedangkan tanggal ujian online yaitu 04-10 Juni 2022. Untuk biaya pendaftarannya sebesar Rp 450.00. Berikut website yang bisa kamu kunjungi untuk melihat informasi selengkapnya https://www.unud.ac.id/in/pengumuman4435-Pengumuman-Penerimaan-Mahasiswa-Baru-untuk-Program-Sarjana-dan-Diploma-melalui-Jalur-Mandiri-Tahun-2022.html.

10. Universitas Andalas

Ada dua jalur seleksi mandiri di Universitas Andalas yaitu:

NILAI UTBK, jadwal pendaftaran 26 Juni – 13 Juli 2022

Ujian Online, jadwal pendaftaran 06-26 Juni 2022. Jadwal ujiannya yaitu 27 Juli 2022.

Untuk besaran biaya belum ada update informasi terbaru. Silahkan kunjungi https://pmb.unand.ac.id/informasi-umum-sima-unand/ untuk informasi lengkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :