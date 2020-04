5 Terpopuler Nasional. Aktivitas Budi Karya Setelah Sembuh dari Covid-19 dan Tiga Menteri Jokowi yang Dapat Sentimen Negatif di Twitter

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya kembali mengikuti rapat kabinet setelah absen lebih dari sebulan lantaran harus menjalani perawatan intensif setelah dinyatakan positif terpapar virus corona atau Covid-19 pada 14 Maret 2020.

Menteri Sosial Juliari Batubara menceritakan aktivitas mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) seusai sembuh atau dinyatakan negatif Covid-19. Dia mengakui itu merupakan pertama kalinya Menhub kembali mengikuti rapat kabinet.

Kasus baru Covid-19 di Indonesia pada Senin (27/4/2020), 214 orang, sehingga total pasien terkonfirmasi positif ada sebanyak 9.096 orang

Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan data tersebut diperoleh hingga siang ini, Senin (27/4/2020), dari Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di daerah.

Setelah sejumlah negara melonggarkan pembatasan pergerakan orang terkait dengan wabah virus corona (Covid-19), perdebaan soal efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya mulai mengemuka karena belum terbukti menurunkan penyebaran virus mematikan itu.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan meragukan efektivitas PSBB dalam menekan laju wabah Covid-19 di negeri ini. Karena itu, dia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSBB untuk mengukur sejauh mana efektivitasnya.

Sebanyak 479.000 reagen PCR telah diterima Indonesia dari Korea Selatan dan China. Sementara itu, lebih dari 1,3 juta unit alat pelindung diri (APD) telah didistribusikan.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan sehingga reagen tersebut sukses mendarat di Tanah Air.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Datalyst Imam Maulana mengatakan ada tiga menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendapat sentimen negatif di sosial media, khususnya Twitter.

Respons negatif tersebut berkaitan dengan dengan kinerja tiga menteri dalam menangani wabah virus Corona (Covid-19). Instrumen machine learning Indef juga menjaring percakapan tentang individu-individu pejabat dan jajaran pemerintahan.

Baca berita lengkapnya di sini.

