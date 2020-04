Hari Kartini : Ini 5 Wanita Hebat Indonesia di Jerman

Bisnis.com, JAKARTA - RA Kartini merupakan simbol emansipasi wanita di Indonesia. Setiap 21 April, Indonesia memperingatinya sebagai hari Kartini.

Dalam rangka memperingati hari kartini, KBRI Berlin membuat video profil lima wanita hebat Indonesia di Jerman.

Dalam siaran pers KBRI Berlin, Kementerian Luar Negeri, para kartini yang berasal dari empat kota di Jerman, yakni Braunschweig, Bonn, Geldern, dan Berlin, telah membantu mempromosikan Indonesia di jalur karirnya masing-masing.

"Lima perempuan tersebut adalah Vidi Athena Legowo-Zipperer, Admilandri Schlüter, Sartika Oegroseno, Lina Berlina, dan Mika Purba," tulis KBRI Berlin dalam siaran pers pada Selasa (21/4/2020).

Vidi Athena Legowo-Zipperer menjadi salah satu wanita hebat Indonesia yang berada di Jerman. Dia adalah pemimpin redaksi Indonesia di Deutsche Welle, Bonn.

Kemudian Admilandri Schlüter, yang merupakan pengajar Internasional Kultur, Sejarah, dan Bahasa di University of Applied Science and Art HAWK Hildescheim, Technische Universität Berlin, The Braunschweig University of Art (HBK).

Mimi, sapaan akrab Admilandri juga aktif menggerakkan kerja sama kota kembar Bandung – Braunschweig dan Padang – Hildescheim.

Sementara Sartika Oegroseno adalah istri Dubes RI Jerman, Arif Havas Oegroseno. Dia aktif mengenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia di Jerman yang melibatkan perhimpunan wanita ekspatriat di Berlin.

Kiprah lain dilakoni oleh Lina Berlina, seorang desainer Indonesia yang mempopulerkan Lurik di Berlin.

Dalam beberapa tahun terakhir Lina rutin menggelar fashion show di salah satu hotel ternama di Berlin.

Profesi unik lainnya dijalani oleh Mika Purba. Mika adalah pendeta Huria Kristen Batak (HKBP) Indonesia Manyar, Surabaya yang terpilih dalam program pertukaran Pendeta United Evangelical Mission (UEM). Mika kini melayani Jemaat di Kleve dan Geldern, Jerman.

