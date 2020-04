Kasus Covid-19 di Indonesia 4.800, Kedubes AS Serius Minta Warganya Pulang

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) kembali memperingatkan warganya di Indonesia agar segera kembali ke negaranya seiring dengan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air tembus lebih dari 4.800.

Peringatan serupa sudah diumumkan pada 25 Maret 2020. Saat itu Kedubes AS di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan telah meminta keluarga staf Kedubes berumur di bawah 21 tahun agar segera meninggalkan Indonesia. Hal ini lantaran kapasitas rumah sakit di Indonesia yang tidak memadai.

“Di bawah petunjuk kesehatan global tingkat 4, kami sangat menyarankan warga AS di Indonesia untuk mengatur kepulangan segera ke Amerika Serikat di saat masih ada kesempatan,” seperti dikutip dari lama resminya, Rabu (15/4/2020).

Hal ini perlu dilakukan mengingat penerbangan internasional dari Indonesia masih tersedia, tetapi sudah berkurang signifikan.

Warga negara AS yang ingin meninggalkan Indonesia harus mengatur perjalanan mereka sendiri sesegera mungkin kecuali mereka siap untuk tinggal di Indonesia untuk waktu yang lama. Pemerintah AS tidak menyiapkan penerbangan repatriasi dari Indonesia saat ini.

Sejumlah maskapai yang menyediakan jadwal penerbangan dari Jakarta ke AS di antaranya ANA, Garuda Indonesia, Japan Airlines, dan Qatar Airways. Berdasarkan informasi yang didapat, masih ada sekitar 22 penerbangan per pekan yang bisa dipilih oleh warga AS.

Sebanyak 19 penerbangan tersedia dari Jakarta (12 via Tokyo, tiga via Doha, dua via Seoul, dua via Amsterdam). Sementara itu terdapat tiga penerbangan dari Bali (satu via Doha dan dua via Seoul).

Kedubes AS menyarankan kepada warganya agar segera memesan langsung melalui maskapai. Perlu diingat, jadwal penerbangan bisa saja dibatalkan sewaktu-waktu dan oleh karenanya banyak penerbangan sudah penuh.

Hingga saat ini pemerintah AS belum menerapkan kebijakan restriksi bagi warganya yang mau kembali ke AS. Namun, dengan adanya aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di area Jabodetabek dikhawatirkan perjalanan menuju bandara dapat terhambat.

Beberapa negara yang menjadi wilayah transit telah menerapkan kebijakan restriksi, di antaranya adalah Jepang yang sejak 3 April melarang kedatangan orang dari sejumlah negara, termasuk AS dan Indonesia.

Indonesia telah memperluas screening dan karantina guna menekan pertumbuhan Covid-19. Sejak 31 Maret, pemerintah Indonesia juga telah menangguhkan bebas visa dan visa-on-arrival bagi WNA yang hendak masuk atau transit ke Indonesia.

