TikTok Sumbang Rp100 Miliar untuk Mengatasi Wabah Corona di Indonesia

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerima sumbangan sebesar Rp100 miliar dari perusahaan aplikasi TikTok. “TikTok mendonasikan Rp100 miliar untuk kegiatan dalam rangka bantuan kemanusiaan atau operasi mengatasi Covid-19,” kata Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo, Kamis (9/4/2020).

Doni mengatakan, dana tersebut akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, seperti para dokter, perawat, pegawai rumah sakit, pengemudi mobil jenazah dan ambulans, dan karyawan yang bekerja melayani penanganan virus Corona (Covid-19).

“Kami ucapkan terima kasih pada TikTok yang telah mendonasikan dana cukup besar. Kami berdoa TikTok lebih maju dan sukses,” ujarnya.

Sedangkan menurut Anggota Satgas Covid-19, Suryopratomo, sumbangan tersebut, salah satunya, diperuntukkan bagi ahli waris petugas medis dan kesehatan yang meninggal saat melaksanakan tugas mulia penanganan Covid-19.

"Besarannya adalah, ahli waris Dokter sebesar Rp250 juta, Perawat Rp150 juta dan tenaga medis lainnya Rp100 juta," ucap Suryopratomo.

Head of Public Policy, TikTok Indonesia, Malaysia and The Philippines, Donny Eryastha, juga menyampaikan terima kasih karena dapat berperan dalam penanganan Covid-19.

“Kami harapkan, dari donasi kami sejumlah Rp 100 miliar tersebut, dapat sedikit meringankan atau membantu dan mendukung tenaga medis,” kata Donny.

TikTok sebagai platform digital, menurut Donny, juga melakukan berbagai upaya menyebarkan informasi akurat pada masyarakat. Ia mengaku senang bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan berharap bisa meningkatkan kerja sama tersebut ke depannya.