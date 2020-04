Menteri Kesehatan Bentuk Tim Penentu PSBB. Siapa Saja?

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menyatakan Menteri Kesehatan telah membentuk tim untuk menilai layak atau tidaknya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di suatu wilayah.



Seperti diketahui, hal ini sesuai mekanisme penetapan PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



Dalam beleid peraturan tersebut dijelaskan, awalnya, gubernur/wali kota/bupati/Ketua Gugus Tugas Covid-19 daerah bisa mengusulkan status PSBB di wilayahnya.



"Permohonan PSBB pada Menteri Kesehatan tentunya harus disertai dengan data dan didukung dengan bukti epidemiologi," ungkap Oscar dalam konferensi pers virtual Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Minggu (5/4/2020).



"Berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan informasi mengenai kesiapan daerah terhadap aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesejatan, anggaran dan operasionalisasi, jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan," tambahnya.



Nantinya, Menkes akan menetapkan PSBB dengan mempertimbangkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



Serta tim bentukan Menkes, yang akan melakukan kajian epidemiologis dan melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.



"Produk hukum terkait hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 1 terkait PSBB ini, tentang pembentukan tim yang akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Kesehatan," jelasnya.



Dalam beleid Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/231/2020 tentang tim PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diterima Bisnis, tim akan terdiri dari beragam unsur. Berikut daftarnya:

Pelindung :

Menteri Kesehatan

Pengarah :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan



Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Wakil Ketua : Kepala Pusat Krisis Kesehatan

Anggota :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2.Sekretaris Jenderal Kementerian Sekretariat Negara

3.Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

4.Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri

5.Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

6.Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika

7.Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8.Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

9.Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

10.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

11.Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial

12.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan

13.Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

14.Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

15.Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia

16.Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

17.Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

18.Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan

19.Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan

20.Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan

21.Kepala Biro Perecanaan dan Anggaran

22.Kepala Biro Hukum dan Organisasi

23.Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

24.Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

25.Kepala Pusat Data dan Informasi

26.Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

27.Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

28.Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

29.Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

30.Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

31.Direkur Kesehatan Lingkungan

32.Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

33.Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan

34.Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit MenularLangsung

35.Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

36.Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

37.Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

38.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

39.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

40.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

41.Unsur Kantor Staf Presiden

42.dr. I Nyoman Kandun, MPH

43.Dr. Imam Budidarmawan Prasodjo, M.A

44.Dr. Sholah Imari, MSc

45.Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH



Sekretariat : Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan



Tim akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta bertanggung jawab langsung dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan.



Selain itu, dalam beleid Kepmenkes ini dijelaskan segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim, dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.