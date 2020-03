Hotel Four Seasons New York Sediakan Kamar Gratis untuk Tenaga Medis

Bisnis.com, JAKARTA – Hotel Four Seasons di Manhattan, New York, Amerika Serikat akan menyediakan kamar gratis untuk tenaga dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang terlibat dalam penanganan virus Corona (Covid-19).

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (26/3/2020), hotel mewah dengan harga mencapai US$1.000 per malam itu ditutup pada hari Jumat (27/3/2020) dan tidak menerima pemesanan baru hingga 15 April mendatang.

"Banyak dari mereka [tenaga medis] yang bekerja di New York dan harus melakukan perjalanan jauh ke dan dari rumah mereka setelah menghabiskan 18 jam sehari," kata Ty Warner, pendiri dan ketua Ty Warner Hotels and Resorts, yang memiliki hotel Four Seasons.

Warner menyatakan bahwa dukungan itu diberikan mempermudah para tenaga medis yang ingin beristirahat seusai menangani para pasien yang terinfeksi Corona.

"Mereka membutuhkan tempat yang dekat dengan tempat bekerja di mana mereka dapat beristirahat dan beregenerasi,” ucapnya.

Dukungan untuk menyediakan kamar gratis dari hotel Four Seasons kepada para tenaga medis ini juga sebelumnya telah diumumkan oleh Gubernur New York Andew Cuomo melaui akun resmi Twitternya pada Rabu (25/3/2020).

“Hotel Four Seasons akan menyediakan kamar gratis untuk dokter, perawat, dan tenaga medis yang saat ini bekerja untuk menangani pandemi Covid-19,” ujar Cuomo.

Cuomo juga berharap agar dukungan dari hotel Four Seasons ini juga akan menari lebih banyak pemilik hotel lainnya di New York untuk menyediakan kamar-kamarnya bagi para tenaga medis yang turut menangani pandemi Covid-19.