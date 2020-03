Tagar Dokter Handoko Gunawan Sakit jadi Trending Topik Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Twitter hari ini diramaikan dengan tagar dokter Gunawan Handoko yang dikabarkan sakit dan tengah menjalani perawatan intensif.

Sedikitnya, ada 15.000 cuitan yang ditulis soal dokter tersebut di twitter hingga saat ini.

Di twitter, beberapa warganet mengunggah foto dokter itu sedang terbaring di dalam ruangan rumah sakit. Disebutkan jika saat ini, dokter Handoko masuk ruang intensive care unit dan tengah ditangani pihak medis.

Warganet kompak mendoakan dokter tersebut agar segera sehat dari sakitnya. Meski demikian hingga saat ini belum diketahui sakit apa yang dideritanya.

Berikut beberapa komentar warganet terkait kabar tersebut ;

Pray for him ?. Semoga lekas sembuh dok.

#PahlawanCovid19 #dokterhandokogunawan

#dokterhandokogunawan semoga lekas sembuh pak dokter dan sehat selalu ???

Please recover soon #DokterHandokoGunawan. @KemenkesRI @jokowi this is on you.

#dokterhandokogunawan heroic story a 80 years old dokter fight against #coronavirus @1AmyChew @NAR @ChannelNewsAsia : He is now sick after dedicated his life to cure people with corona.

Aku tau ini adalah fan account. But I wanna say, thankyou for you sir. Please be stronger and get well soon.. We so proud of you.. U're the real dr. Kim Sabu from Indonesia and U're the best!God will bless you more and more#dokterhandokogunawan.

Our thoughts and prayers go to #DokterHandokoGunawan, usia hampir 80 tp masih kerja merawat pasien #COVID2019 sampai saat ini sedang di ICU. His devotion to humanity is truly inspirational. God Bless & have a speedy recovery, Dok! ?

Dokter berusia 80 tahun yang dikabarkan aktif menangani pasien kasus virus corona di RS Graha Kedoya itu merupakan dokter spesialis paru, yang bertugas Senin hingga Jumat dari pukul 08.00-12.00 WIB di Poliklinik lantai 2.

Sebagai informasi, Handoko Gunawan merupakan dokter paru yang menamatkan pendidikan Kedokteran Umum dan Spesialis Mata di Universitas Indonesia.

Gunawan juga berpraktik di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC). Dia juga dapat memberikan bantuan layanan medis seperti biopsi paru, tes fungsi paru, bronkoskopi, pengobatan TBC, konsultasi paru dan pernapasan.

