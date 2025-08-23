Bisnis Indonesia Premium
Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK

Sebanyak 2.296 guru diangkat sebagai PPPK oleh Mensos setelah seleksi ketat, berkat kerja sama lintas kementerian dan BKN dalam program Sekolah Rakyat.
Akbar Evandio
Akbar Evandio
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 09:32
Proyek Sekolah Rakyat - Dok. Kementerian PU.
Proyek Sekolah Rakyat - Dok. Kementerian PU.
Ringkasan Berita
  • Mensos Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa 2.296 guru telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah melalui seleksi ketat.
  • Keberhasilan rekrutmen ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  • Proses seleksi kepala sekolah dilakukan secara berlapis, menghasilkan 155 kepala sekolah terpilih dari 1.000 calon yang mengikuti tes psikologi, tes bahasa Inggris, dan wawancara.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan perkembangan terbaru mengenai program Sekolah Rakyat Rintisan yang tengah dibangun pemerintah.

Dia menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik telah melalui seleksi ketat, hingga akhirnya 2.296 guru resmi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sebanyak 3.622 peserta lolos seleksi yang kemudian dilanjutkan tes psikologi, tes bahasa Inggris, dan wawancara oleh para asesor. Pada akhirnya, 2.296 guru telah diangkat sebagai PPPK guru pada Kementerian Sosial,” ujar Saifullah Yusuf di JiExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

Menurut Saifullah, keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama solid antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mensos menyebut seluruh guru yang terpilih sudah menekuni profesinya dan diyakini profesional dalam mengabdi di berbagai titik Sekolah Rakyat. Sementara itu, proses rekrutmen kepala sekolah juga dilakukan dengan seleksi berlapis.

“Untuk kepala sekolah, mekanismenya melalui penugasan pemerintah daerah. Pertama, Kemendikdasmen merekrut 10 calon kepala sekolah di setiap titik lokasi Sekolah Rakyat, sehingga terjaring 1.000 calon kepala sekolah,” jelasnya.

Setelah itu, para calon menjalani tes psikologi, tes bahasa Inggris, serta wawancara yang dilakukan tim gabungan dari Kemensos, Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, BKN, dan para ahli independen. Dari proses tersebut, akhirnya terpilih 300 calon kepala sekolah terbaik.

“Seleksi yang kompetitif menghasilkan 155 kepala sekolah yang hari ini bersama kita di hadapan Bapak Presiden,” pungkas Gus Ipul.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Restu Wahyuning Asih

