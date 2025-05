Efisiensi Anggaran Trump Berlanjut, Kantor Voice of America Bakal Dijual

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempersiapkan kemungkinan penjualan kantor Voice of America (VOA).

Hal itu menjadikan Kantor VOA sebagai sasaran terbaru dari serangkaian gedung terkenal yang masuk dalam daftar pelepasan cepat sebagai upaya untuk mengurangi jejak real estat pemerintah.

Melansir Bloomberg pada Jumat (16/5/2025), Kantor pusat VOA, yang sebelumnya dikenal sebagai Gedung Federal Wilbur Cohen, terletak di sebelah selatan National Mall dan berjarak dua blok dari US Capitol. Awalnya dibangun untuk Administrasi Jaminan Sosial, gedung bersejarah seluas satu juta kaki persegi ini juga menjadi kantor untuk lembaga induknya, Agency for Global Media, dan Department of Health and Human Services.

Kemungkinan penjualan ini terjadi saat Trump berupaya menutup VOA dan jaringan saudaranya—termasuk Radio Free Europe, Radio Free Asia, Office of Cuba Broadcasting, dan Open Technology Fund—sebagai bagian dari upaya penasihat miliarder Trump, Elon Musk, untuk melakukan efisiensi pada level pemerintahan federal.

Properti lain yang ditawarkan untuk dijual dalam beberapa minggu terakhir termasuk gedung pengadilan federal di Los Angeles dan Cleveland, laboratorium Layanan Keamanan dan Inspeksi Pangan di St. Louis, dan kantor pusat Perumahan dan Pembangunan Perkotaan di Washington.

Pemberitahuan penjualan mingguan yang terus mengalir muncul setelah General Services Administration—yang bertindak sebagai tuan tanah bagi lembaga federal lainnya—secara singkat mencantumkan 443 properti federal untuk kemungkinan dijual sekaligus. Lembaga tersebut menarik kembali daftar tersebut dalam waktu 24 jam pada bulan Maret, tetapi telah melanjutkan dengan proses yang lebih musyawarah sejak saat itu.

Namun demikian, penjualan tersebut dilakukan dengan cepat. Undang-undang federal mengharuskan properti berlebih tersedia bagi kelompok pemerintah dan nirlaba sebelum ditawarkan kepada penawar swasta, tetapi GSA mengatakan proses yang dipercepat akan memungkinkan mereka melewati rintangan regulasi tersebut sementara calon pembeli melakukan uji tuntas.

Penjualan gedung VOA dapat membuat karyawan dan kontraktor jaringan berita internasional yang dikelola pemerintah kehilangan tempat tinggal—bahkan jika mereka berhasil membuat Kongres atau pengadilan membatalkan pemotongan dana Trump.

Seorang hakim federal menghentikan sementara penutupan VOA, tetapi pengadilan banding kemudian memutuskan bahwa Trump dapat terus menahan dana sementara sekelompok jurnalis VOA menentang pemutusan hubungan kerja mereka.

Tahun lalu, pemerintahan Biden menegosiasikan sewa selama 15 tahun untuk VOA di gedung kantor baru yang modern di Washington. Namun pada Maret 2025, calon Trump untuk mengepalai Agency for Global Media membatalkan sewa tersebut.

Penasihat Senior Kari Lake menyebut sewa tersebut "sangat mahal" mengingat arahan Trump untuk mengurangi operasi ke minimum yang diwajibkan oleh hukum. Sebaliknya, dia mengatakan akan mengandalkan One America News Network—kanal media dengan banyak pembawa acara pro-Trump—untuk menyediakan program bagi jaringan yang dikelola pemerintah.