Trump Cari Celah Pecat Bos The Fed Jerome Powell

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump tengah mempelajari, apakah dia mampu memecat Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (19/4/2025), rencana Trump itu disampaikan oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett, usai Trump secara terbuka mengkritik Powell karena tidak mau langsung memangkas suku bunga untuk menstimulus perekonomian.

“Presiden dan timnya akan terus mempelajarinya,” ujar Hassett ketika ditanya oleh seorang reporter, apakah memecat Powell merupakan suatu pilihan.

Masalahnya, The Fed merupakan lembaga independen sehingga presiden AS tidak mempunyai kewenangan memecat ketua bank sentral tersebut. Sejak dibentuk pada 1913, belum ada ketua The Fed yang dipecat secara langsung oleh presiden AS.

Hanya saja, Hassett menilai The Fed di bawah pimpinan Powell telah bertindak secara politis untuk menguntungkan Demokrat. Powell sendiri menjabat sebagai bos The Fed usai ditunjuk Trump pada masa jabatan pertamanya.

Hassett mencontohkan, The Fed langsung menaikkan suku bunga begitu Presiden Trump terpilih beberapa waktu langsung. Padahal, sambungnya, The Fed memangkas suku bunga sebelum pemilihan umum.

Dia sendiri menyatakan lebih suka memilih ketua The Fed berdasarkan kebijakannya, bukan kepribadiannya.

Sebelumnya pada Kamis (17/4/2025), Trump menyuarakan kritiknya ke Powell. Orang nomor satu di AS itu mengaku punya kemampuan untuk menyingkirkan Powell.

"Saya tidak senang dengannya. Saya sudah memberitahunya dan oh, jika saya ingin dia keluar, dia akan segera keluar dari sana, percayalah," kata Trump selama pertemuan dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.

Dia pun menegaskan kembali seruannya kepada Powell untuk menurunkan suku bunga dan menghiraukan kekhawatiran tentang inflasi.

"Jika kita memiliki ketua The Fed yang mengerti apa yang dilakukannya, suku bunga akan turun," kata Trump.