Promo Makanan Spesial Lebaran 2025, HokBen, KFC, Janji Jiwa dan Sebagainya

Bisnis.com, JAKARTA - Simak promo makanan spesial lebaran 2025 yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan diskon selama lebaran.

Ada banyak promo makanan yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan diskon selama momen Lebaran 2025 ini.

Momen lebaran menjadi salah satu saat terbaik bersama keluarga. Namun, ada kalanya membeli makanan bisa menjadi salah satu obat perekat.

Inilah beberapa promo makanan spesial lebaran 2025

1. HokBen

Restoran cepat saji yang menyajikan masakan Jepang, Hokben, menyediakan sejumlah promo dan diskon selama Ramadan hingga Lebaran. Promo ini berlaku untuk pembelian dine in, take away, dan drive thru, sehingga cukup fleksibel untuk dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Promo berlaku hingga 31 Maret 2025.

Restoran ini menawarkan promo Holiday Deals for Special Two, dengan harga mulai dari Rp34.000-an per orang, pelanggan dapat memilih menu mix seperti Hoka Ramen, Kidzu Bento, HokBen Fried Chicken, serta minuman Cold Ocha atau Lemon Tea.

Selain itu, HokBen juga menghadirkan Bundling Bento Ramadan, yang memungkinkan pelanggan menikmati paket khusus untuk dua, tiga, atau empat orang. Paket ini sudah dilengkapi dengan Shrimp Dumpling Soup dan pilihan minuman Breeze Ocha atau Tropical Ocha, dengan harga mulai dari Rp140.000-an.

2. Roti O

Selama periode 1 Maret-15 April 2025, pengunjung dapat menikmati beragam menu segar dan lezat dengan harga spesial. Mulai dari Roti’O dengan Ice Black/Green Tea hanya Rp19.000, Pastry Reguler dengan Ice Black/Green Tea seharga Rp25.000, sampai 2 Mini Pastry dengan Ice Black/Green Tea cukup Rp21.000

Tersedia juga paket hampers Ramadhan dengan pilihan menarik, dengan pilihan paket Ramadhan 1: 8 Roti’O hanya Rp100.000, Ramadhan 2: 4 Roti’O + 3 Pastry Reguler + 1 Minuman RTD seharga Rp120.000, dan Ramadhan 3: 4 Roti’O + 5 Mini Pastry + 1 Minuman RTD cukup Rp110.000

3. Gokana Ramen Tappen

Gokana Ramen Teppan menggelar Promo Rahmat atau Ramadan Hemat Nikmat mulai 1 Maret hingga 6 April 2025. Promo berlaku untuk dine in, takeaway, dan pemesanan via Champ Delivery. Dengan harga mulai dari Rp60.000-an, pengunjung sudah bisa menikmati berbagai menu best seller dari GOKANA, lengkap dengan minuman dan Konyaku Freshly.

Selain itu, Gokana juga menggelar Flash Sale Alert. Periode promo mulai 03 Maret sampai dengan 06 April 2025. Mulai dari Rp34.000, pengunjung dapat menikmati berbagai paket makan, seperti Gokana 1, Katsu Bento, Katsu Bento plus Express A, hingga Katsu Bento plus Chicken Soyu Ramen.

