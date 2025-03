Cara Bayar Zakat Fitrah Online yang Terpercaya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bayar Zakat Fitrah semakin mudah dan praktis dengan adanya teknologi, sehingga zakat dapat dibayarkan secara online. Anda dapat menunaikan Zakat Fitrah tanpa harus datang langsung ke lembaga amal atau penyalur zakat.

Saat ini terdapat berbagai layanan pembayaran zakat online, diantaranya aplikasi perbankan, e-wallet, dan website resmi lembaga zakat. Artikel berikut membahas tata cara membayar Zakat Fitrah secara online melalui Baznas.

Zakat Fitrah merupakan zakat wajib yang harus dibayarkan oleh setiap Muslim setelah menunaikan ibadah Puasa Ramadan.

Dengan melakukan zakat fitrah, artinya kita telah menyusikan harta kita. Zakat Fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Zakat Fitrah juga bertujuan untuk membantu fakir miskin agar dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan layak.

Besaran Zakat Fitrah yang Harus Dibayarkan

Besaran Zakat Fitrah yang harus dibayarkan telah ditetapkan dalam hadist dan ijma' ulama, yaitu sebanyak satu sha' (صاع) dari makanan pokok masyarakat setempat.

Dikutip dari hadist Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas setiap Muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri)." (HR. Bukhari No. 1503, Muslim No. 984).



Dikutip dari hadist Abu Sa'id Al-Khudri, "Kami mengeluarkan zakat fitrah di masa Rasulullah ﷺ sebanyak satu sha’ makanan, satu sha’ kurma, satu sha’ gandum, satu sha’ kismis, atau satu sha’ keju." (HR. Bukhari No. 1506, Muslim No. 985).

Dari dua hadist di atas, umat Muslim wajib membayar Zakat Fitrah sebesar satu sha' (صاع). Menurut mayoritas ulama, satu sha' (صاع) saat ini setara dengan ± 2,5 kg – 3 kg beras, gandum, atau makanan pokok masyarakat setempat.

Mayoritas ulama mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, bukan uang. Namun, mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah dibayar dalam bentuk uang, sesuai dengan nilai satu sha’ makanan pokok. Hal ini berdasarkan ijtihad para ulama yang mempertimbangkan maslahat penerima zakat.

Tata Cara Membayar Zakat Fitrah

Besarnya Zakat Fitrah adalah 1 sha’ yaitu 2176 gram atau 2,2 kg beras atau makanan pokok. Biasanya ketentuan ini dibulatkan menjadi 2,5 kg karena untuk kehati-hatian.

Menurut Madzhab Hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang seharga ukuran tersebut, apabila dirasa lebih bermanfaat bagi mustahik.

Waktu memberikan zakat fitrah pun bisa dilakukan pada awal bulan puasa Ramadan hingga sebelum salat Idulfitri. Seseorang juga diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat Fitrah sejak awal Ramadan.

Waktu bayar Zakat Fitrah terbaik adalah sebelum shalat Idul Fitri. Membayar zakat fitrah dapat dilakukan melalui badan atau lembaga penyalur zakat, misalnya melalui Baznas.

Cara Membayar Zakat Fitrah Online

Anda dapat menyalurkan zakat fitrah anda melalui Baznas yang bisa dilakukan secara online di situs resminya, baznas.go.id/bayarzakatfitrah.

Berikut cara membayar zakat fitrah melalui Baznas

Buka situs resmi pembayaran zakat online berikut https://baznas.go.id/bayarzakat

Pilih Jenis Dana dan Zakat yang dikehendaki

Masukkan Jumlah Jiwa yang hendak membayarkan zakat

Nantinya akan muncul nominal zakat yang harus dibayarkann oleh anda

Setelah itu isi data diri seperti nama lengkap, nomor HP dan email

Centang kotak persetujuan dan mulai bayarkan zakat anda

Tujuan Zakat Fitrah

Menyucikan Diri: Membersihkan diri dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor selama bulan Ramadan.

Menyempurnakan Ibadah: Melengkapi ibadah puasa agar diterima oleh Allah SWT.

Solidaritas Sosial: Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, terutama fakir miskin.

Kebahagiaan Bersama: Memastikan bahwa semua umat Muslim dapat merayakan Idulfitri dengan gembira.

Demikian langkah-langkah membayar Zakat Fitrah online melalui lembaga yang tersedia saat ini.