Promo Diskon HUT BCA Lengkap, dari Kuliner, Bioskop, hingga iBox, Mulai Hari Ini 21 Februari

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut ulang tahun ke-68 BCA, ragam promo diskon ditawarkan mulai hari ini 21 Februari 2025 hingga 22 Februari 2025.

Promo diskon yang ditawarkan hingga potongan hingga 68% atau harga spesial.

Berikut daftar lengkap promo HUT ke-68 BCA mulai hari ini

1. Kategori ecommerce

U by Prodia - Potongan Hingga Rp680 Ribu (Periode 21 - 28 Feb 2025)

Blibli Tiket Rewards - Bonus Point 68% (Periode 21 - 22 Feb 2025)

Traveloka - Potongan Hingga Rp568 Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



tiket.com - Diskon + Cashback Hingga Rp5.086.800 (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Dekoruma - Diskon Hingga Rp680 Ribu (Periode 21 - 28 Feb 2025)



Gojek - Potongan Hingga Rp68 Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



GrabFood Dine Out - Potongan Harga Rp168 Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Shopee - Potongan Harga Rp168 Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Tokopedia - Potongan Harga Rp568 Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Blibli - Hemat Hingga Rp680 Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)

2. Kategori Kuliner

Oma Elly Gelateria - Beli 1 Dapat 2 (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Pan & Co. - Diskon Rp68 Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Shaburi & Kintan Buffet - Potongan Rp68 Ribu (Periode 21 - 21 Feb 2025)



Isshin - Harga Spesial Rp68Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Skinny Dip - Harga Spesial Rp68Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Wee Nam Kee - Harga Spesial Rp68Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Tokio Sushi - Harga Spesial Rp68Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



GION Sushi - Harga Spesial Rp68Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



NOB Coffee & Eatery - Harga Spesial Rp68Ribu (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Saturdays Coffee - Diskon 68% (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Platinum Resto & Café - Diskon Rp6.800 (Periode 21 - 22 Feb 2025)



Gokana - Harga Spesial Rp6.800 (Periode 21 - 22 Feb 2025)

3. Kategori Fashion

Urban Icon - Potongan Harga Hingga Rp368 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025



Fossil - Potongan Harga Hingga Rp368 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025



Central Department Store - Dapatkan Voucher Rp300 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025



Dagadu - Harga Spesial Rp68 Ribu

Periode 21 Feb 2025 - 31 Mar 2025



Beast Kicks - Diskon 68% & Harga Spesial

Periode 21 - 22 Feb 2025



ZAP Clinic - Potongan Rp68 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025



Hush Puppies - Diskon 25%

Periode 21 - 22 Feb 2025



Stuart Weitzman - Diskon 10%

Periode 21 - 23 Feb 2025



Havaianas - Diskon 6.8%

Periode 21 - 22 Feb 2025



Kate Spade - Diskon 10%

Periode 21 - 23 Feb 2025



Coach - Diskon 10%

Periode 21 - 23 Feb 2025



COTTONINK - Potongan Harga Rp168 ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025

4. Kategori entertainment

Open Top Tours - Tiket Rp1

Periode 20 - 22 Feb 2025



XXI - Cashback Rp16.800

Periode 21 - 22 Feb 2025



Telkomsel - Diskon 68%

Periode 21 - 22 Feb 2025



CGV - Harga Spesial Rp6.800 Small Salty Popcorn

Periode 21 - 22 Feb 2025



Ultravoucher - Harga Spesial

Periode 21 Feb 2025 - 05 Mar 2025



Unipin - Cashback 68%

Periode 21 - 22 Feb 2025



Grand Indonesia - Dapatkan Voucher Rp100 Ribu

Periode 20 - 23 Feb 2025



Game Master - Dapatkan Ekstra Saldo Top Up Rp40 Ribu & Boneka

Periode 21 - 23 Feb 2025



Indosat - Diskon Hingga Rp25 Ribu

Periode 21 - 28 Feb 2025



m.tix - Diskon Hingga Rp68 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025



Toys Kingdom - Diskon Hingga 68%

Periode 21 - 22 Feb 2025

5. Kategori Home Appliance

Informa - Harga Spesial Serba Rp68 Ribu & Rp680 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025



AZ.KO - Harga Spesial Serba Rp68 Ribu, Rp680 Ribu & Rp6,8 Juta

Periode 21 - 22 Feb 2025



MDP - IT and Electronic Superstore Palembang - Diskon Rp680 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025



TokoPDA - Diskon Hingga Rp1.680.000 & Bebas Cicilan 1 Bulan

Periode 21 - 22 Feb 2025



Electronic City - Diskon Hingga Rp1.680.000

Periode 21 - 28 Feb 2025



Urban Republic - Diskon Hingga Rp1.680.000 & Bebas Cicilan 1 Bulan

Periode 21 - 22 Feb 2025



eraspace - Diskon Hingga Rp1.680.000 & Bebas Cicilan 1 Bulan

Periode 21 - 22 Feb 2025



erafone - Diskon Hingga Rp1.680.000 & Bebas Cicilan 1 Bulan

Periode 21 - 22 Feb 2025



Samsung by erafone - Diskon Hingga Rp1.680.000 & Bebas Cicilan 1 Bulan

Periode 21 - 22 Feb 2025



iBox - Diskon Hingga Rp1.680.000 & Bebas Cicilan 1 Bulan

Periode 21 - 22 Feb 2025



Informa Electronics - Harga Spesial Serba Rp680 Ribu & Rp6,8 Juta

Periode 21 - 22 Feb 2025



Hello - Diskon Hingga Rp1.680.000 & Bebas Cicilan 1 Bulan

Periode 21 - 22 Feb 2025

6. Kategori Groceries

Baji Pamai Supermarket - Potongan Rp68 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025



LOTTE Mart - Dapatkan Beras 5Kg Dengan Reward BCA & Penawaran Spesial

Periode 21 - 22 Feb 2025



The Foodhall, Daily Foodhall, & Daily Supermarket - Dapatkan Beras 5Kg Dengan Reward BCA

Periode 21 - 22 Feb 2025



Hypermart, Foodmart, Primo & Hyfresh - Dapatkan Beras 5Kg Dengan Reward BCA

Periode 21 - 22 Feb 2025



Ranch Market, Day2Day, Farmers Market, Pasarina, & The Gourmet - Dapatkan Beras 5Kg Dengan Reward BCA

Periode 21 - 22 Feb 2025



Alfamart - Potongan Rp6.800

Periode 21 - 22 Feb 2025



Alfamidi - Potongan Rp6.800

Periode 21 - 23 Feb 2025



Indomaret - Potongan Rp6.800

Periode 21 - 22 Feb 2025



AEON Supermarket - Dapatkan Beras 5Kg Dengan Reward BCA

Periode 21 - 22 Feb 2025



Kem Chick's - Dapatkan Beras 5Kg Dengan Reward BCA

Periode 21 - 22 Feb 2025



Naga Swalayan - Dapatkan Beras 5Kg Dengan Reward BCA

Periode 21 - 22 Feb 2025



ADA Swalayan - Potongan Rp68 Ribu

Periode 21 - 22 Feb 2025